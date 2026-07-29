Sahne Bir Anda Karıştı! Gazapizm Ve Göksel Düeti Gündem Oldu

Harbiye'de sahneye birlikte çıkan Gazapizm ve Göksel "Sen Orda Yoksun" düetiyle geceye damga vurdu. Performans sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sahne Bir Anda Karıştı! Gazapizm Ve Göksel Düeti Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 19:09

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi bu kez müzikseverlerin uzun süre unutamayacağı bir ana ev sahipliği yaptı. Gazapizm'in konserine konuk olan Göksel sahneye çıkar çıkmaz seyirciden büyük alkış aldı. İkilinin aynı sahnede buluşacağını önceden bilmeyen dinleyiciler için bu an tam anlamıyla hoş bir sürpriz oldu.

Farklı müzik tarzlarında üretim yapan iki başarılı ismin bir araya gelmesi daha ilk dakikadan konserin havasını değiştirdi. Harbiye'yi dolduran binlerce kişi bu sürpriz karşısında büyük heyecan yaşadı.

"Sen Orda Yoksun" Hep Bir Ağızdan Söylendi

Gecenin en dikkat çeken anı ise ikilinin birlikte seslendirdiği "Sen Orda Yoksun" oldu. Gazapizm'in güçlü rap yorumuyla Göksel'in kendine has vokali birleşince ortaya oldukça etkileyici bir performans çıktı.

Şarkının ilk notalarından itibaren seyirciler de ikiliye eşlik etti. Harbiye'de adeta dev bir koro oluşurken alkışlar ve tezahüratlar konser boyunca hiç dinmedi. Performansın sonunda iki sanatçı uzun süre ayakta alkışlandı.

Sosyal Medyada da Büyük İlgi Gördü

Konserde çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Özellikle düetin videoları binlerce kez izlendi ve kullanıcılar ikilinin uyumuna övgüler yağdırdı.

Birçok müziksever Gazapizm ve Göksel'in farklı tarzlara sahip olmalarına rağmen sahnede yakaladıkları enerjinin oldukça başarılı olduğunu belirten yorumlar yaptı. Hatta bu buluşmanın tek konserle sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyenlerin sayısı da az değildi.

Gecenin En Çok Konuşulan Anı Oldu

Harbiye konseri boyunca birçok güzel an yaşansa da en çok konuşulan bölüm hiç kuşkusuz Gazapizm ile Göksel'in aynı mikrofonu paylaşması oldu. İkilinin sahnedeki doğal uyumu ve birlikte sergiledikleri performans konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Müzikseverler konser sonunda bu özel düeti uzun süre alkışlarken, birçok kişi bu iş birliğinin ilerleyen dönemde yeni projelerle devam etmesini istedi.

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