Nazlı Sabancı'nın Paylaşımına Aygün Aydın'dan Çok Konuşulacak Hamle!

Hacı Sabancı ile evliliğini sürdüren Nazlı Sabancı mezuniyet sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kep giydiği fotoğrafını yayınlayan Sabancı kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Paylaşımın altına aile üyeleri yakın dostları ve takipçileri kutlama mesajları yazarken yorum yapan isimlerden biri sosyal medyada ayrı bir gündem yarattı. Özellikle magazin takipçilerinin dikkatini çeken bu yorum kısa sürede konuşulmaya başladı.

Aygün Aydın'ın Yorumu Dikkat Çekti

Geçmişte Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki iddiaları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aygün Aydın da Nazlı Sabancı'nın paylaşımına yorum yapan isimler arasındaydı.

Aydın paylaşımın altına Nazlı Sabancı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca eğitim almak isteyen ancak bunun için geç kaldığını düşünen kadınlara da örnek olmasını temenni eden ifadeler kullandı.

Yorumun samimi mi yoksa farklı bir mesaj mı içerdiği ise sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

Sosyal Medyada Farklı Yorumlar Geldi

Aygün Aydın'ın mesajı kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından konuşulmaya başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları yorumun tamamen iyi niyetli olduğunu düşünürken bazıları ise satır aralarında ince bir gönderme olduğunu savundu.

Bu nedenle yorumun altına yüzlerce farklı görüş yazıldı. Kimi kullanıcılar Aydın'ın yalnızca kutlama yaptığını söylerken kimileri ise mesajın farklı anlamlar taşıdığını öne sürdü.

Gündem Olmaya Devam Ediyor

Nazlı Sabancı'nın mezuniyet paylaşımı aslında bir kutlama mesajıyla başladı ancak Aygün Aydın'ın yorumu nedeniyle sosyal medyada bambaşka bir tartışmanın merkezine oturdu.

Paylaşımın ardından yapılan yorumlar magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken kullanıcılar uzun süre bu mesajın gerçekten bir tebrik mi yoksa ince bir gönderme mi olduğu konusunda fikir yürütmeye devam etti.