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Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı

Serenay Sarıkaya rol aldığı Aile dizisinin setinde beklerken şarkı söylediği anları Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncunun yorumu büyük beğeni topladı. Sosyal medya Serenay Sarıkaya'yı konuştu.

Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-11-2023 09:34

Serenay Sarıkaya, rol aldığı Aile dizisinin setindeki keyifli anları Instagram hesabından paylaştı. Sette beklerken şarkı söylediği anlardan bir kesiti takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, yorumuyla büyük beğeni topladı. Sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın bu paylaşımı konuşulmaya başlandı.

Ünlü oyuncu, setin stresli anlarını eğlenceli ve neşeli bir atmosferde geçirmiş gibi görünüyor. Serenay Sarıkaya'nın sanatçı kimliği ve sosyal medya aktiviteleri, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Haberin Videosu : Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı.
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