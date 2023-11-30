Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı

Serenay Sarıkaya, rol aldığı Aile dizisinin setindeki keyifli anları Instagram hesabından paylaştı. Sette beklerken şarkı söylediği anlardan bir kesiti takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, yorumuyla büyük beğeni topladı. Sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın bu paylaşımı konuşulmaya başlandı.

Ünlü oyuncu, setin stresli anlarını eğlenceli ve neşeli bir atmosferde geçirmiş gibi görünüyor. Serenay Sarıkaya'nın sanatçı kimliği ve sosyal medya aktiviteleri, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.