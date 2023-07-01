Serenay Sarıkaya rotayı Bodrum'a çevirdi!

Serenay Sarıkaya, Yunanistan tatilinin ardından rotasını Bodrum'a çevirdi. Ünlü oyuncu, konakladığı otelin plajında görüntülendi. 2B Prodüksiyon'un sahibi Barbaros Çıtmacı ile birlikte olan Sarıkaya, yaklaşık 3 saat boyunca yeni projeler üzerine sohbet etti.

Serenay Sarıkaya ve Barbaros Çıtmacı, otelin plajında keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. İkili, gelecekteki projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunurken, samimi ve neşeli anlar yaşadı. Sohbetin keyfiyle geçen 3 saatlik buluşmanın ardından Sarıkaya ve Çıtmacı, plajdan ayrıldı.

Serenay Sarıkaya, düzgün fiziği ve plaj stiliyle dikkat çekti. Sade ve şık bir mayo tercih eden ünlü oyuncu, doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı. Tatilin tadını çıkaran Sarıkaya, rahat ve huzurlu bir görüntü sergiledi.

Ünlü oyuncunun yeni projeleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, hayranları heyecanla gelecek çalışmalarını bekliyor. Serenay Sarıkaya'nın başarılı kariyeri ve oyunculuk yeteneği, yeni projeleriyle de adından söz ettireceğine kesin gözüyle bakılıyor.