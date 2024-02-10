Serenay Sarıkaya ödül geccesine damga vurdu: 'Kameraman neredeyse bayılacaktı'

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisinde canlandırdığı Devin karakteriyle büyük beğeni kazandı. Sarıkaya, İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Bu yıl ödüllerle şenlenen Sarıkaya'nın sahneye çıkış anı büyük ilgi gördü.

Serenay Sarıkaya ödül geccesine damga vurdu: 'Kameraman neredeyse bayılacaktı'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-02-2024 10:34

Serenay Sarıkaya, kusursuz fiziği, güzelliği ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Bu yıl ödüllerle dolu bir dönem geçiren Sarıkaya, İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülünü kazandı. Ödül gecesindeki tarzı ve sahneye çıkış anıyla da bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Geceye süper minisiyle katılan Sarıkaya, uzun bacaklarıyla göz kamaştırdı. Sahneye çıktığı anda kameraların yakın plan çekiminde sergilediği havalı yürüyüş ise yoğun ilgi gördü.

Kendi eğlenceli yorumuyla "Kamerayı fark edince ufak bir yürüyüş denedim" diyen Sarıkaya'ya, hayranlardan "Güzellik, samimiyet ve yetenek", "Çok tatlıydı", "Her haliyle olay", "Muhteşem bir kadın" gibi övgüler yağdı. Ayrıca 'Kameraman neredeyse bayılacaktı' gibi esprili paylaşımlar da yapıldı.

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