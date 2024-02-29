Serenay Sarıkaya-Mert Demir aşkı belgelendi!

Geçtiğimiz gece Maslak'ta bir mekanda sahne alan 30 yaşındaki müzisyen Mert Demir, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Sahne öncesi sevgilisi ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kulise gelerek yaptığı sürpriz, geceye ayrı bir renk kattı.

Sahne performansı için hazırlıklarını tamamlayan Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın habersizce kulise gelmesiyle şaşkınlık yaşadı. Sarıkaya, sahne boyunca Demir'i dinleyerek ve şarkılarına eşlik ederek sevgilisine destek oldu.

Masanın yanında bir koruma ile oturan Serenay Sarıkaya'nın basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenmesi üzerine, sevgilisiyle birlikte mekandan ayrılmak için büyük çaba sarf etti. Otoparkta bulunan mal kabul kapısından Mert Demir ile aynı araca binen Sarıkaya'nın, kendi aracını ise evine yollaması dikkat çekti.

Ünlü çiftin sürpriz dolu gece keyifli anlar yaşatırken, basın mensuplarının da dikkatini çekmeyi başardı. Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir'e olan destek ve ilgisi, çiftin ilişkisindeki samimiyeti ve birbirlerine duydukları sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.



