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Gecce Magazin Haberleri

Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masallarda olur!

 Geçtiğimiz haftalarda bir süredir aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen'le ayrıldıkları haberiyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, Elle dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masallarda olur!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2022 12:16

Serenay Sarıkaya, ikili ilişkilerle ilgili Elle dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalardan öne çıkan detaylar:
 

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