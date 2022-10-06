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Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masallarda olur!
Geçtiğimiz haftalarda bir süredir aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen'le ayrıldıkları haberiyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, Elle dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte detaylar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2022 12:16
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Serenay Sarıkaya, ikili ilişkilerle ilgili Elle dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalardan öne çıkan detaylar:
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Serenay Sarıkaya
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