Serenay Sarıkaya İstanbul’da görüntülendi: Sessizliğini korudu!

Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra ortadan kaybolan Serenay Sarıkaya, İstanbul'da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, Paris tatili sonrası Etiler’deki spor salonundan çıkarken basın mensuplarının objektifine yakalandı.

Muhabirleri karşısında görünce şaşıran Sarıkaya, kısa bir “Kolay gelsin” demekle yetindi. Ancak ünlü oyuncu, yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak hızla aracına yöneldi. Keyifsiz hali dikkatlerden kaçmazken, özellikle Mert Demir’le ilişkisi ve hakkında çıkan iddialar sonrası ilk kez görüntülenmiş oldu.

Serenay Sarıkaya’nın, bir iş insanından Mert Demir’le aşk yaşaması için 5 milyon dolar aldığı ve sektördeki tekelleşme konularında adı geçtiği iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Paris'te sevgilisiyle vakit geçiren Sarıkaya’nın uzun süre Türkiye’ye dönmeyeceği konuşuluyordu. Ancak İstanbul'da ortaya çıkması, hayranları ve magazin dünyasında yeni soru işaretlerine neden oldu.

Güzel oyuncunun sessizliği ve keyifsiz hali, akıllara “Serenay Sarıkaya zor günler mi geçiriyor?” sorusunu getirdi.