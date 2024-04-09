Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kaçış taktiği!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, son zamanlarda ilişkileriyle magazin gündeminden düşmeyen bir çift olarak dikkat çekiyor. İkilinin İtalya tatili sonrası İstanbul'a dönüşleri, özel hayatlarıyla ilgili merak uyandırdı.

Gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen Sarıkaya ve Demir, birlikte görüntü vermemek adına ayrı ayrı çıkış yapma kararı aldılar. Sarıkaya, gazetecilerle sohbet ederken, aşk sorularına sessiz kalmayı tercih etti, Demir ise basına teşekkür ederek yanıt vermedi.

Muhabirlerin varlığını fark eden Sarıkaya, hemen sevgilisini arayarak durumu bildirdi. Yaklaşık 15 dakika sonra havalimanında tek başına görüntülenen Demir, sessizliğini koruyarak havalimanından ayrıldı.

Son dönemin popüler şarkıcısı olan Demir, Serenay Sarıkaya'dan ayrı bir şekilde havalimanından ayrılmasıyla dikkat çekti.