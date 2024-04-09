Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kaçış taktiği!

Şarkıcı Mert Demir (30) ve oyuncu Seranay Sarıkaya (31), ilişkileriyle ilgili sorulara her zaman sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Milano'dan döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda kameralara yakalanan çift, yan yana poz vermeyi engellemek için bir taktik geliştirdi. Sarıkaya, kameraları fark edince sevgilisini telefonla uyararak dikkat etmelerini sağladı.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kaçış taktiği!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2024 10:22

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, son zamanlarda ilişkileriyle magazin gündeminden düşmeyen bir çift olarak dikkat çekiyor. İkilinin İtalya tatili sonrası İstanbul'a dönüşleri, özel hayatlarıyla ilgili merak uyandırdı.

Gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen Sarıkaya ve Demir, birlikte görüntü vermemek adına ayrı ayrı çıkış yapma kararı aldılar. Sarıkaya, gazetecilerle sohbet ederken, aşk sorularına sessiz kalmayı tercih etti, Demir ise basına teşekkür ederek yanıt vermedi.

Muhabirlerin varlığını fark eden Sarıkaya, hemen sevgilisini arayarak durumu bildirdi. Yaklaşık 15 dakika sonra havalimanında tek başına görüntülenen Demir, sessizliğini koruyarak havalimanından ayrıldı.

Son dönemin popüler şarkıcısı olan Demir, Serenay Sarıkaya'dan ayrı bir şekilde havalimanından ayrılmasıyla dikkat çekti.

Benzer Haberler
Şahane Hayatım'da Şebnem ve Onur'un sırrı ortaya çıktı Şahane Hayatım'da Şebnem ve Onur'un sırrı ortaya çıktı
Ebru Şahin'den romantik paylaşım: 'Anlatmaya yetemediğim her şeysin...' Ebru Şahin'den romantik paylaşım: 'Anlatmaya yetemediğim her şeysin...'
Emekliye YENİ Müjde! ATM Kartınız Üzerinden Hesaplara Ödeme! 22.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Olacak! Emekliye YENİ Müjde! ATM Kartınız Üzerinden Hesaplara Ödeme! 22.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Olacak!
Herkese Ödenecek Tutar Belli Oldu! 100.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Verileceği Açıklandı! Herkese Ödenecek Tutar Belli Oldu! 100.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Verileceği Açıklandı!
Kim Min-Jae, Geri Dönüyor! Son Dakika! Kim Min-Jae, Geri Dönüyor! Son Dakika!
Vakıfbank Maaşın 22 Katına Kadar Kredi Devam Edecek! Son Başvuru Tarihi 30 Nisan 2024! Vakıfbank Maaşın 22 Katına Kadar Kredi Devam Edecek! Son Başvuru Tarihi 30 Nisan 2024!
ÇOK OKUNANLAR
Doğum için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı!
  • 04-04-2024 11:56

Doğum için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı!

Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!
  • 03-04-2024 13:13

Akın Akınözü hayranları şokta! Sadece 3 bölüm dayanabildi!

Anne olan Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: 'Sabırsız kızım...'
  • 05-04-2024 17:25

Anne olan Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: 'Sabırsız kızım...'

Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!
  • 03-04-2024 14:46

Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!

Esra Dermancıoğlu sevilen diziye bu sözlerle veda etti: 'Sana da bir çift lafım var...'
  • 05-04-2024 17:14

Esra Dermancıoğlu sevilen diziye bu sözlerle veda etti: 'Sana da bir çift lafım var...'