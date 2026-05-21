Kan Ve Saç Örnekleri Veren Ünlüler Özgürlüğüne Kavuştu

İstanbul merkezli yürütülen ve sanat camiasından pek çok popüler ismin adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasında hareketli dakikalar yaşanıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından büyük bir titizlikle yürütülen yasal süreç jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarıyla yeni bir boyuta ulaştı. Dün sabah saatlerinde başlayan gözaltı dalgasının ardından emniyet birimlerindeki sorgu ve işlemler gece boyunca devam etti. Türkiye’nin yakından tanıdığı şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı bu geniş çaplı operasyonda şüpheli sayısı 20’ye ulaştı.

Lüks Semtlerden Adli Tıp Kurumuna Uzanan Süreç

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar gibi merkezi ilçelerin yanı sıra Muğla'da önceden tespit edilen 25 farklı adrese baskın düzenlemişti. Gözaltına alınan isimler ilk olarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki ilk kontroller sonrası ünlü şüpheliler delil tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edildi. Uzman ekipler gözetiminde zanlılardan kan, saç ve idrar örnekleri alındı. Gelecek adli raporlar soruşturmanın seyrini belirlemede büyük rol oynayacak.

Mabel Matiz Ve Feyza Civelek Serbest Bırakıldı

Jandarma komutanlığındaki ifade işlemleri ve Adli Tıp Kurumu'ndaki numune verme süreçleri tamamlanan şüpheliler hakkında ilk savcılık kararları çıktı. Aralarında ünlü müzisyen Mabel Matiz (Fatih Karaca) ve popüler oyuncu Feyza Civelek'in de bulunduğu 9 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu isimlerin serbest kalması kapıda bekleyen yakınları ve hayranlarına rahat bir nefes aldırdı. Özgürlüğüne kavuşan diğer isimler arasında Tan Taşçı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Zehra Hanzade Gürkanlar ve Yasemin İkbal yer alıyor.

11 Şüpheli Adliye Yolunda: Soruşturma Derinleşiyor

Operasyon kapsamında gözaltında bulunan diğer 11 şüphelinin durumu ise henüz netlik kazanmadı. Kolluk kuvvetlerindeki sorguları tamamlanan bu kişiler sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısının karşısına çıkacak olan 11 ismin hakimlik sorgusunun ardından tutuklanıp tutuklanmayacağı merak konusu oldu. Magazin muhabirleri ve adliye muhabirleri soruşturmanın merkez üssü olan Bakırköy Adliyesi önünde nöbet tutmaya devam ediyor. Bu isimlerin savcılık ifadeleri doğrultusunda operasyonun yeni adreslere sıçrama ihtimali bulunuyor.