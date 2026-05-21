Hülya Avşar’ın Büyük Sırrı İfşa Oldu

Hülya Avşar sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ünlü sanatçı bu kez adeta doğayla iç içe neşeli ve enerjik hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağışa aldırış etmeden kendisini sokağa atan Avşar kızı neşeli tavırlarıyla hayranlarına pozitif bir enerji aşıladı.

"HA" Logolu Şapka Sosyal Medyayı Salladı

Ünlü sanatçının yağmur altında verdiği samimi pozlar kadar üzerindeki spor tarza sahip kıyafet kombinasyonu da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Her daim şıklığı ve kendine has giyim tarzıyla moda ikonlarına taş çıkaran Hülya Avşar’ın şapka seçimi sosyal medyanın en çok konuşulan detayları arasına girdi. Üzerinde kendi adının ve soyadının baş harflerini taşıyan özel tasarım "HA" logolu şapkası moda severlerden tam not aldı. Avşar bu keyifli karelerin altına ise şu eğlenceli notu ekledi: "Mayıs yağmuru. Herkes içeri, ben dışarı." Bu espri dolu paylaşım takipçilerini güldürürken binlerce yorumun da fitilini ateşledi.

Etiler'de Şok Soru: Zehra Çilingiroğlu Gelin Mi Oluyor?

Hülya Avşar’ın hayatındaki tek hareketlilik sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı değil. Ünlü sanatçının ailesinde şu sıralar çok daha büyük tatlı bir telaş yaşanıyor. Geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıyan usta sanatçı muhabirlerin yönelttiği çok özel bir soru karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bugüne kadar büyük bir gizlilikle saklanan aile sırrı basın mensuplarının dikkati sayesinde ortaya çıktı. Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun evlilik yolunda ilk ciddi adımı attığı yönündeki iddiaları şaşkınlığını gizleyemeyerek doğrulamak zorunda kaldı.

"Siz Nereden Biliyorsunuz?" Şaşkınlığı Ve Mürsel Kaya İtirafı

Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Mürsel Kaya'dan romantik bir evlilik teklifi aldığını duyan muhabirler Avşar’a bu mutlu gelişmenin perde arkasını sordu. Soru karşısında gözleri açılan ünlü yıldız "Siz bunu nereden biliyorsunuz?" diyerek şaşkınlığını açıkça dile getirdi. Kızının mürsel Kaya ile evlilik hazırlıklarına başladığını bu vesileyle teyit eden tecrübeli sanatçı evlilik müessesesine dair görüşlerini de paylaştı. Avşar "Ben hayatta her şeyin doğru zamanda, vaktinde olması gerektiğine inanan biriyim. İnşallah ikisi için de hayırlısı neyse o olur." diyerek genç çifte şimdiden hayır dualarını iletti.