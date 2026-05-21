Ebru Şallı Özel Hayatına Dair Tüm Kapıları Kapattı

Ebru Şallı geçtiğimiz gün Etiler sokaklarında kameralara takıldı. Her zaman şık tarzı ve formda görüntüsüyle adından söz ettiren ünlü isim bu kez muhabirlerin sorularına içtenlikle yanıt verdi. Hem geçmişte yaşadığı büyük aile dramına hem merak edilen özel hayatına dair çarpıcı ifadeler kullanan Şallı samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Hayatında yepyeni bir sayfa açtığını belirten ünlü güzel evlilik müessesesine ve geleceğe bakış açısını net kelimelerle özetledi.

"Hayat Devam Ediyor, Ayakta Durmak Zorundayım"

Ebru Şallı 2020 senesinde henüz 9 yaşındayken lenfoma kanseri sebebiyle toprağa verdiği oğlu Pars'ın acısını kalbinde taşımaya devam ediyor. Muhabirlerin o sancılı süreç hakkındaki sorularını yanıtlayan Şallı bir anne olarak yaşadığı büyük kederi dile getirdi. Bu tarifsiz acının büyüklüğünü vurgulayan ünlü manken "Sonuçta ben bu acıyı birebir tecrübe eden bir anneyim. Fakat benim geride kalan bir çocuğum daha var maalesef hayat bitmiyor." dedi. Kendisini hayata bağlayan sorumlulukları olduğunu hatırlatan Şallı ailesi ve diğer oğlu için güçlü kalması gerektiğini belirtti tüm anne babalar için dua etti.

"Evliliğe Kapılarımı Kapattım, Şu An Yalnızlığa Aşığım"

Gündemdeki aşk ve ilişki iddialarına da son noktayı koyan Ebru Şallı özel yaşantısıyla ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Uzun süredir bekar bir hayat sürdüğünü anlatan ünlü isim mevcut düzeninden son derece memnun olduğunu saklamadı. Kendisini tamamen iş projelerine ve kişisel gelişimine adadığını belirten Şallı "Ben artık bu yalnız yaşama tamamen alıştım. Şu sıralar sadece kendi iç huzuruma odaklıyım." şeklinde konuştu. İnsanların evlenmesi ya da boşanması gibi durumların hayatın doğal bir parçası olduğunu ekleyen manken bekar kalma kararının arkasında durdu.

Eski Günler Geride Kaldı: "Tek Başıma Çok Mutluyum"

Harun Tan ile 2002 ve 2013 yılları arasında evli kalan Ebru Şallı’nın bu birliktelikten Beren ve Pars adında iki erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Eski eşiyle olan günlerini geride bırakan ünlü güzel şimdilerde tek tabanca olmanın tadını çıkarıyor. Tek başına seyahat etmenin tek başına vakit geçirmenin kendisine çok iyi geldiğini aktaran popüler figür "Şu an yalnızlığa çok yüksek bir enerji duyuyorum. Yeniden bir evlilik kararı almayı kesinlikle düşünmüyorum." diyerek iddialı bir duruş sergiledi.