Serenay Sarıkaya, evini ilk kez gösterdi: "Evim benim kabuğum"

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez Dubai menşeli AD Middle East dergisine açtı. Son dönemde şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan Sarıkaya, İstanbul Boğazı'nın Avrupa Yakası'nda bulunan çatı katı dairesini "sığınağı" olarak tanımladı.

Sarıkaya, evi hakkında duygularını şu sözlerle ifade etti: "Evim benim kabuğum ve kabuğumdayken kendimi güvende hissediyorum." Özellikle leopar desenli kanepesi ile dikkat çeken oyuncu, bu eşya hakkında "Nedenini bilmiyorum ama bu kanepeye takıntılıydım. Evin ortasında adeta bir sanat eseri gibi duruyor" dedi. Sarıkaya, evinin sade ve basit olmasını tercih ettiğini belirterek, "Kullanmıyorsam, sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler koymayı sevmiyorum. Evimde kitaplarım ve masam dışında dağınık bir şey olmasını istemem" diye ekledi.

Evde en çok dikkat çeken diğer bir detay ise, ünlü oyuncunun yatak odasındaki aynalı tavan oldu. Serenay Sarıkaya'nın evine dair bu özel detaylar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.



