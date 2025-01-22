Serenay Sarıkaya, Bolu'daki otel yangını faciası sonrası taziye mesajı yayınladı

Türkiye’nin yüreğini yakan Bolu Grand Kartal Otel’deki yangın faciası, acı bilançosuyla ulusu yasa boğdu. 76 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı olay sonrası pek çok ünlü isim sosyal medyada duygu dolu paylaşımlar yaptı. Serenay Sarıkaya, yangınla ilgili düşüncelerini güçlü bir mesajla dile getirdi.

Serenay Sarıkaya, Bolu'daki otel yangını faciası sonrası taziye mesajı yayınladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2025 11:32

Başarılı oyuncu, sosyal medya platformu 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

 ''Bu nasıl bir karanlık, nasıl bir çaresizliktir. Yüreklerimiz yandı. Canlarımız gitti. Bu tedbirsizliğe, bu kadar çok can kaybına inanmak istemiyorum. Buna alışmak, hayata kaldığı yerden devam etmek mümkün değil. Hiç bir şey normal değil! Çok acı, çok yazık... Yangında hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve sabır diliyorum. Dualarımız sizinle…'' 

 

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