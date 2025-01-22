Serenay Sarıkaya, Bolu'daki otel yangını faciası sonrası taziye mesajı yayınladı

Başarılı oyuncu, sosyal medya platformu 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

''Bu nasıl bir karanlık, nasıl bir çaresizliktir. Yüreklerimiz yandı. Canlarımız gitti. Bu tedbirsizliğe, bu kadar çok can kaybına inanmak istemiyorum. Buna alışmak, hayata kaldığı yerden devam etmek mümkün değil. Hiç bir şey normal değil! Çok acı, çok yazık... Yangında hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve sabır diliyorum. Dualarımız sizinle…''