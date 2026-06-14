Serenay Sarıkaya Annesiyle Ortadan Kayboldu

Son dönemde işleriyle oldukça yoğun bir süreçten geçen Serenay Sarıkaya bu kez kameraların ve setlerin dışında bir yerde göründü. Ünlü oyuncu tempoyu biraz yavaşlatıp kendine kısa bir mola vermeyi seçti. Ama bu mola tek başına değil. Yanında en özel isimlerden biri vardı: annesi Ümran Seyhan.

Plan Spontane Gibi Huzur Tam Yerinde

Bu tatil biraz da ani bir karar gibi duruyor. Yoğunluk arasında “hadi kaçalım” hissiyle çıkılmış bir yolculuk havası var. Gidilen yerin detayından çok amaç net: dinlenmek ve kafa boşaltmak. Deniz kenarında geçirilen zaman uzun yürüyüşler ve sakin sabahlar... Tam anlamıyla şehirden uzak bir reset.

Anne-Kız İkilisi Gözlerden Uzak

Serenay ve annesi tatilde daha çok kendi hallerinde vakit geçiriyor. Abartıdan uzak gösterişsiz ama keyifli anlar dikkat çekiyor. İkili birlikte denize giriyor, sohbet ediyor, günün büyük kısmını doğanın içinde geçiriyor. Dışarıdan bakınca bile “iyi geliyor” hissi veren bir tatil.

Serenay tatilden bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Fazla süslü değil filtrelerin arkasına saklanmış bir görüntü de yok. Tam tersine doğal haliyle çekilmiş anı yakalayan kareler. Bu da takipçileri tarafından oldukça ilgi görmüş durumda.

Küçük Not: ‘Yaşam Kalitesi Uzmanı

Paylaşımlarına eklediği esprili not ise dikkat çekiyor: “Yaşam kalitesi uzmanı”. Bu ifade aslında tatilin ruhunu da özetliyor. Bir yandan iş bir yandan hayat ama arada böyle küçük kaçamaklar olunca her şey biraz daha dengeli hale geliyor.