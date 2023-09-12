Serenay Sarıkaya Aile Dizisi Yerine Netflix'i Seçti! Aile Dizisinin Fişi Çekildi

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi iki dev ismi bir araya getiren Aile dizisi geçtiğimiz seneye adeta damgasını vurmuştu. Geçtiğimiz sezon 7 mart tarihinde başlayan ve 13 bölümde de izlenme furyaları koparan Aile dizisi yeni sezonu ile alakalı türlü türlü iddialar ortaya atılmakta. Dizinin 2 sezon süreceği ve 30. bölümde final yapacağı iddialarının yanı sıra başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın ayrılacağı da konuşulmakta.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan Soykan, Serenay Sarıkaya'nın Devin karakteri ile karşımıza çıktığı, izleyenleri adeta büyüleyen Aile dizisi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merakta araştırılıyor. Gerek oyuncu kadrosuyla gerekse de hikayesi ile en popüler diziler arasında yer alan Aile dizisi Hakan Bonomo tarafından kaleme alınırken The Sopranos dizisi uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Her bölümde yeni bir heyecan sürükleyici macera ile izleyicilerini karşılayan Aile dizisi 2. sezonu hakkında birçok iddia ortaya atılmaktayken dizinin 2. sezon final yapacağı konuşuluyor.

Aile dizisi oyuncu kadrosu

Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ)

Devin (Serenay Sarıkaya)

Hülya Soykan (Nur Sürer)

Cihan Soykan (Nejat İşler)

Leyla Soykan Sayıcı (Canan Ergüder)

Ceylan Soykan (İpek Çiçek)

Tolga Sayıcı (Mert Denizmen)

İbrahim Soykan (Levent Ülgen)

Seher Soykan (Emel Göksu)

Ati (Ushan Çakır)

Neşe (İpek Tenolcay)

Eko (Umutcan Ütebay)

Yağmur (Yüsra Geyik)

Aysel (Ecem Simge Yurdatapan)

Ezgi (Esma Yeşim Gül)

Çağrı (Aybars Kuday)

Tuguli (Abdurrahman Yunusoğlu)

İlyas (Musa Uzunlar)

Serhat Koruzade (Anıl İlter)

Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Aile dizisi 2. sezon yayın tarihi ile alakalı henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak Aile dizisi Devin karakteri Serenay Sarıkaya'nın yaz sezonunda anlaşmasını yaptığı netflix dizisi Kimler geldi kimler geçti çekimleri devam ettiği için Aile dizisi set planı netflix projesinin bitiş tarihine göre ayarlandığı biliniyor. Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ise Ekim ayının ilk haftası olarak açıklanırken, çekimlerin ise 18 Eylül'de başlayacağı belirtiliyor