Serenay Çetin'den Selen Görgüzel'e Şok Survivor İtirafі!

Selen Görgüzel ile Cam Masa bu hafta ekran başına geçenleri şoke edecek, çok konuşulacak bir bölüme imza attı. Program Survivor'ın en agresifi en dikkat çeken ve adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Serenay Çetin'i ağırladı.

Yarışma döneminde adeta kanlı bıçaklı olan ve "Bir daha asla yan yana gelmezler" denilen Selen Görgüzel ve Serenay Çetin geçmişe sünger çekip Dominik'te yaşananları, kameraların kapandığı anları ve ekran arkasındaki büyük kaosu tüm çıplaklığıyla masaya yatırdı.

"Kolumda Hala Nagihan'ın Tırnak İzleri Var!"

Türkiye'nin "dişi Mike Tyson'ı' olarak anılan ve ada yaşantısındaki sert tavırlarıyla hafızalara kazınan Serenay Çetin programda kelimenin tam anlamıyla filtresiz açıklamalarda bulundu. Adadaki açlık ve izolasyon psikolojisinin kendisini tanınmaz hale getirdiğini itiraf eden genç yarışmacı ezber bozan iddialarda bulundu:

"Oradaki psikoloji beni saldırganlaştırdı. Deniz ile Nagihan bana çok zarar verdi. Nagihan'la yaşadığım fiziksel tartışmanın izlerini hala taşıyorum; kolumda hala Nagihan'ın tırnak izleri var."

Ünlü Pilav Krizi Sonrası Canlı Yayında İlk Özür

Survivor izleyicilerinin çok iyi hatırlayacağı ikili arasında iplerin kopmasına neden olan meşhur "pilav krizi" de Cam Masa'da çözüme kavuştu. O olaydan sonra ilk kez yüz yüze gelen eski düşmanlar aralarındaki yanlış anlaşılmaları tek tek değerlendirdi. Geçmişteki agresif tavırlarından dolayı pişmanlık duyduğunu belirten Serenay Çetin programda Selen Görgüzel'den canlı yayında özür dileyerek aradaki buzları tamamen eritti.

"Senin Zamanında Şirinler Köyüydü Sonra Yılanlıklar Başladı"

Selen Görgüzel'in adadan elenmesinin ardından Survivor atmosferinin tamamen zehirli bir hal aldığını belirten Serenay adadaki değişimi şu sert sözlerle özetledi:

"Senin zamanında Şirinler köyüydü orası. Sen gittikten sonra adada yılanlıklar, sahtelikler, iki yüzlülükler yaşandı. Şartlar çok ama çok zorlaştı."