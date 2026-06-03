Seren Serengil Reha Muhtar İçin “Doktora Gitmeyi Reddetti” Dedi

Reha Muhtar’ın vefat haberi magazin ve medya dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Türkiye’de bir döneme damga vuran ünlü televizyoncunun ölümü sadece sevenlerini değil, birlikte çalıştığı isimleri de derinden etkiledi. Bu isimlerden biri de Seren Serengil oldu. Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oldukça duygusal ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Doktora Gitmeyi Reddetti” Detayı

Seren Serengil paylaşımında Reha Muhtar’ın son dönemlerine dair iç burkan bir detaya da yer verdi. Ona göre Muhtar yaşadığı sağlık sorunlarını uzun süre kabul etmek istemedi ve doktor kontrolüne gitmeyi çoğu zaman reddetti. Serengil bu durumu “Hastalığını kabul etmek istemedi, doktora gitmeyi reddetti” sözleriyle anlattı.

Bu ifade kısa sürede sosyal medyada da çok konuşuldu. Çünkü Muhtar’ın son yıllarına dair bilinmeyen yönleri yeniden gündeme gelmiş oldu.

“Bir Dönemin Efsanesiydi”

Seren Serengil paylaşımında Reha Muhtar’ı sadece bir televizyoncu olarak değil bir dönemin hafızası olarak tanımladı. Onun ekranlarda haberi sadece sunmadığını adeta yaşattığını söyledi. Enerjisi sunum tarzı ve habercilik anlayışıyla Türk televizyon tarihinde ayrı bir yer edindiğini de özellikle vurguladı.

Kırgınlıklar Anılar ve Helalleşme

Serengil’in paylaşımında en dikkat çeken kısımlardan biri de kişisel anılar oldu. Zaman zaman aralarında kırgınlıklar yaşandığını ama buna rağmen Muhtar’a hiçbir zaman gerçek anlamda kızamadığını ifade etti. Onun karakterini ve yaşadığı zorlukları bildiği için daha anlayışlı davrandığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca Muhtar’ın en çok çocuklarını ve Beşiktaş’ı sevdiğini belirterek onun hayatında bu iki şeyin çok özel bir yeri olduğunu anlattı.

“Ölüm, Kırgınlıkları Susturur”

Serengil paylaşımında duygusal bir noktaya da değindi ve ölümün tüm kırgınlıkların önüne geçtiğini söyledi. Artık geriye sadece hatıraların kaldığını iyi ve kötü anıların birlikte hatırlandığını ifade etti.

Seren Serengil’in bu uzun ve duygusal paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi hem Reha Muhtar’ın kariyerini hem son dönemlerine dair bu açıklamaları konuşmaya başladı. Vefatın ardından yapılan bu yorumlar Muhtar’ın bıraktığı izlerin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.