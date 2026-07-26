Jennifer Lopez'ten Yaş Çıkışı! "Eskisinden Daha İyiyim"

Jennifer Lopez yine gündemde ama bu kez yeni bir şarkısıyla ya da sahne performansıyla değil yaş almakla ilgili yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. Kısa süre önce yeni yaşını kutlayan dünyaca ünlü yıldız kendisine yöneltilen "Yaş almak seni nasıl hissettiriyor?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Lopez'e göre yaş sadece bir sayı. Hatta ünlü yıldız bugün kendisini beş yıl öncesinden bile daha iyi hissettiğini söylüyor. Bu sözleri de sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"Beş Yıl Öncesinden Daha İyiyim"

Jennifer Lopez son yıllarda hem fiziksel hem ruhsal olarak kendini geliştirdiğini düşünüyor. Başarılı sanatçı, insanların hayatları boyunca gelişmeye devam etmesi gerektiğini belirterek, bugün kendisinin geçmişteki halinden çok daha güçlü bir noktada olduğunu ifade etti.

Lopez, hayalini kurduğu birçok şeyi gerçekleştirdiğini yaşadığı deneyimlerin de kendisini olgunlaştırdığını söyledi. Ona göre bu değişim sadece iç dünyasına değil dış görünüşüne de olumlu şekilde yansıdı.

Disipliniyle Herkesi Şaşırtıyor

Jennifer Lopez'in formunu nasıl koruduğu ise yıllardır merak edilen konuların başında geliyor. Ünlü yıldızın sabahın erken saatlerinde spor yapmayı alışkanlık haline getirdiği biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı spor karelerinde özellikle fit fiziği ve belirgin karın kasları dikkat çekti. Beyaz spor üstü ve siyah taytıyla verdiği ayna pozları kısa sürede milyonlarca beğeni aldı. Hayranları kadar spor dünyasından isimler de bu görüntülere övgü yağdırdı.

Hayranlarından Destek Yağdı

Jennifer Lopez'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı antrenörü Tracy Anderson da yıldız ismin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Ünlü antrenör özellikle karın kaslarına vurgu yapan yorumu ile dikkat çekti.

57 yaşına girmesine rağmen enerjisi, disiplini ve özgüveniyle adından söz ettirmeye devam eden Jennifer Lopez yaptığı açıklamalarla da "yaş almak" konusuna farklı bir bakış açısı getirdi. Görünen o ki JLo sadece sahnede değil, hayata bakışında da yıllara meydan okumayı sürdürüyor.