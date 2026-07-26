Daha 17'nin En Çok Konuşulan İsmi Belli Oldu! Şebnem Akkaya Ekranı Salladı!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17 sadece hikayesiyle değil karakterleriyle de gündem yaratmaya devam ediyor. Son bölümlerde ise en çok konuşulan isimlerden biri hiç kuşkusuz Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği Şebnem Akkaya karakteri oldu.

Diziyi izleyenlerin bir kısmı ona kızıyor bir kısmı ise ekrana çıktığı her sahneyi büyük bir ilgiyle takip ediyor. Ama herkesin ortak fikri şu; Şebnem Akkaya dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olmayı başardı.

Sert Tavırlarıyla Dikkat Çekiyor

Şebnem çocuklarına karşı oldukça disiplinli ve mesafeli bir anne profili çiziyor. Hayatta yaptığı bazı hataların peşini bırakmaması da zaman zaman onu çok sert kararlar almaya itiyor. Bu yüzden karakter dizide çoğu zaman hem eleştiriliyor hem de merak uyandırıyor.

Her bölümde attığı adımlar sosyal medyada uzun uzun konuşuluyor. İzleyiciler bir sonraki bölümde nasıl bir hamle yapacağını tahmin etmeye çalışırken karakterin gizemli tarafı da ilgiyi sürekli canlı tutuyor.

Tarzı Ve Replikleri Sosyal Medyayı Sardı

Şebnem Akkaya'yı sadece hikâyesiyle konuşmuyorlar. Giydiği kıyafetler kendine güvenen duruşu ve konuşma tarzı da kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Özellikle dizide söylediği bazı replikler paylaşım rekorları kırarken, birçok kullanıcı bu sözleri kendi paylaşımlarında kullanmaya başladı. Hatta karakter için yapılan yorumlarda en sık kullanılan ifade ise "tam bir diva" oldu.

Nesrin Cavadzade Performansıyla Övgü Topluyor

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade Şebnem karakterine kattığı güçlü oyunculukla izleyiciden tam not almayı başardı. Duygudan duyguya geçen performansı sayesinde karakter çok daha gerçekçi ve etkileyici bir hale geldi.

Her yeni bölümün ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı sürdüren Cavadzade dizinin yükselen yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Şebnem Akkaya karakteri ise sert tavırları unutulmayan replikleri ve dikkat çeken tarzıyla şimdiden sezonun en ikonik karakterleri arasındaki yerini almış gibi görünüyor.