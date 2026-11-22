Seren Serengil, katıldığı programda hem özel hayatıyla hem mirasını kime bırakacağıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Uzun süredir Mustafa Rahman Tohma ile birlikte olan Serengil, mirası konusunda kararını verdiğini söylerken köpeklerine olan sevgisini de bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü ismin açıklamasındaki tek isteği ise dikkat çekti.

Sevgilisiyle Ayrı Odalarda Uyuyorlar

Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma ile ayrı odalarda uyuduklarını söyleyince bu durum merak konusu oldu. Ancak bunun ilişkilerinde bir sorun olduğu anlamına gelmediğini özellikle belirtti. Serengil, geceleri yatağında altı köpeğiyle birlikte uyuduğunu ve şu sıralar hayatındaki önceliğinin sevgilisinden çok köpekleri olduğunu dile getirdi.

Köpeklerinin birbiriyle anlaşamaması nedeniyle onları gruplara ayırdıklarını anlatan Serengil, bir grupla kendisinin diğer grupla da Tohma'nın ilgilendiğini söyledi. Yani ayrı odalarda uyumalarının arkasında tamamen hayvanların bakımını üstlenmeleri var.

Mirasını Mustafa Rahman Tohma'ya Bırakacak

Serengil'in asıl gündem yaratan açıklaması ise mirasıyla ilgili oldu. Çocuğu olmadığını söyleyen ünlü isim, insanların mal varlıklarını istedikleri kişilere bırakabilmesi gerektiğini savundu. Mustafa Rahman Tohma'nın köpeklerine bakmaya devam etmesi halinde tüm mal varlığını ve mirasını ona bırakacağını açıkladı.

Üstelik bunu bir pazarlık ya da karşılık bekleme meselesi olarak görmediğini de söyledi. Serengil, üvey kardeşlerine de mal varlığından pay bırakacağını belirtti.

Sözlerinin Çarpıtıldığını Söyledi

Açıklamalarının ardından bazı magazin sayfalarının sözlerini yanlış aktardığını savunan Serengil, tepki gösterdi. İlişkilerinin yedi yıldır sevgi ve huzur içinde devam ettiğini söyleyen ünlü isim, ayrılık iması yapan haberlere karşı avukatına hukuki işlem başlatması için talimat verdiğini açıkladı. Ayrıca ayrı uyumalarının nedeninin köpeklerinin bakımını paylaşmaları olduğunu bir kez daha vurguladı.