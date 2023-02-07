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Gecce Magazin Haberleri

Seren Serengil acı haberi duyurdu: Maalesef annesini kaybettik!

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma’nın ailesinden acı haber geldi. Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma'nın annesinin vefat ettiğini duyurdu.

Seren Serengil acı haberi duyurdu: Maalesef annesini kaybettik!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-02-2023 19:59

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem, çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu.

Şarkıcı Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldı.

"AİLELERİMİZ İÇERİDE SIKIŞTI"

Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayan Tohma, "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı, acilen destek, çevre illerden destek istiyoruz. AFAD, belediyeler, valilikler lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Destek istiyoruz lütfen" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu