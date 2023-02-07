Seren Serengil acı haberi duyurdu: Maalesef annesini kaybettik!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem, çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu.

Şarkıcı Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldı.

"AİLELERİMİZ İÇERİDE SIKIŞTI"

Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayan Tohma, "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı, acilen destek, çevre illerden destek istiyoruz. AFAD, belediyeler, valilikler lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Destek istiyoruz lütfen" ifadelerini kullandı.