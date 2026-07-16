Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak'tan Hayranlarını Üzecek Haber: 4 Yıllık Aşk Bitti

Televizyon dünyasının genç ve başarılı isimleri Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak cephesinden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Rol aldıkları popüler gençlik dizisinin setinde filizlene arkadaşlıkları zamanla uzun soluklu bir aşka evrilmişti. Yaklaşık dört yıldır birlikteliklerini magazin basınından uzak tutmayı başaran genç çift yollarını ayırma kararı aldı. Sektördeki pek çok meslektaşının aksine ilişkilerini göz önünde yaşamayan ve özel hayatlarının mahremiyetine büyük özen gösteren ikilinin bu kararı hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

Sosyal Medyadaki Temizlik İddiaları Kanıtladı

Ayrılık iddialarının magazin kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlamasının ardından her iki oyuncunun da hayranları adeta dijital bir takibe girişti. Çiftin sosyal medya platformlarındaki hareketlerini mercek altına alan takipçiler ilk saatlerde herhangi bir olağan dışı durumla karşılaşmadı.

İlerleyen saatlerde sessizliğini koruyan taraflardan radikal bir hamle geldi. Sosyal medya hesaplarını güncelleyen iki genç oyuncu birbirlerini takip listesinden çıkardı. Karşılıklı takipten çıkma hamlesi ayrılık söylentilerinin gerçekliğini kanıtladı.

Sessizliklerini Koruyorlar

Hayranlarının büyük bir üzüntüyle karşıladığı bu gelişmenin ardından meraklı bakışlar taraflardan gelecek resmi açıklamalara odaklandı. Sosyal ağlarda binlerce yorum ve paylaşım alan ikili şimdilik derin bir sessizliğe büründü. Ne Cömert ne Koçak cephesinden ayrılığın nedenine dair yazılı veya sözlü açıklama geldi.