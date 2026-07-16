Başakşehir'in Yıldızı Bertuğ Yıldırım Oğlu Fernando Savaş'ın Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen milli santrfor Bertuğ Yıldırım ve model eşi Oriana Correia Gomis, ebeveynlik heyecanını sosyal medyada paylaştıkları özel kareyle taçlandırdı. Çift geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen ve ismiyle çok konuşulan bebekleri Fernando Savaş'ın yüzünü ilk kez takipçilerine sundu.

Doğum haberinin hemen ardından gelen bu sürpriz paylaşım hem spor hem magazin dünyasında geniş bir yankı buldu. Instagram hesabı üzerinden yayınlanan sıcak aile karesi kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Gözlerden Uzak Evlilik ve Bebek Müjdesi

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili geçtiğimiz aylarda sade bir törenle dünyaevine girmişti. Özel hayatlarını korumaya özen gösteren çift evlilik kararından kısa süre sonra ailelerinin büyüyeceğini duyurmuştu. Yıldız futbolcu baba olacağını öğrendiği ilk günlerde sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamayla hayranlarının kalbine dokunmuştu. Başarılı oyuncu "Bazen en büyük mutluluklar en sessiz zamanlarda gelir. İnsan hayatındaki en güzel takımı ailesiyle kurar" ifadelerini kullanarak yaşadığı büyük sevinci takipçileriyle paylaşmıştı.

Çok Sayıda Mesaj Geldi

Milli futbolcunun özel hayatındaki gelişme spor camiasında da sevinçle karşılandı. Çiftin erkek bebeklerine verdikleri "Fernando Savaş" ismi sosyal ağlarda en çok konuşulan konular arasına girdi. Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaşan çiçeği burnunda ebeveynlere Başakşehir kulübünden ve milli takım oyuncularından çok sayıda destek mesajı geldi.