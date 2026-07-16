Bodrum'da Görüntülenen Dilara Aksüyek Genç Hayranlarını Kırmadı

"Daha 17" dizisinin oyuncusu Dilara Aksüyek, Bodrum Gölköy'deki bir plajda genç hayranlarıyla bir araya gelerek tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum'da Görüntülenen Dilara Aksüyek Genç Hayranlarını Kırmadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2026 20:11

Ekranların yeni sezon projelerinden "Daha 17" dizisinde rol alan Dilara Aksüyek yoğun geçen çekim takvimine kısa bir mola vererek soluğu tatil beldesinde aldı. Yaz sezonunun popüler rotalarından Bodrum'u tercih eden ünlü isim Gölköy bölgesinin gözde duraklarından Ondo Beach'te objektiflere takıldı. Ğnlü oyuncu gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sahilde vakit geçirdiği sırada çevredeki tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı oyuncu mütevazı ve samimi tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Genç Sevenlerini Kırmadı

Plajda dinlendiği sırada kendisini fark eden genç hayranlarının fotoğraf ricasını geri çevirmeyen oyuncu onlarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Beyaz renkli şık plaj kombinini tamamlayan keten pantolonu ve rahat hırkasıyla sahil tarzını yansıtan Aksüyek çocukların heyecanına ortak oldu. Sırayla poz veren ve çocuklarla yakından ilgilenen oyuncu fotoğraf çekimi tamamlanana kadar genç hayranlarının yanından ayrılmadı. 

Takdir Topluyor

Kariyeri boyunca "İstanbullu Gelin", "Arıza" ve "Yürek Çıkmazı" gibi sevilen televizyon projelerinde üstlendiği rollerle adından söz ettiren Dilara Aksüyek canlandırdığı karakterlerdeki başarısıyla tanınıyor. Son dönemde ekranlarda yayınlanan "Daha 17" adlı yapımın kadrosunda yer alan başarılı aktris hem iş hayatındaki istikrarı hem özel yaşantısındaki duruşuyla takdir topluyor.

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