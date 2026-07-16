Bodrum'da Görüntülenen Dilara Aksüyek Genç Hayranlarını Kırmadı

Ekranların yeni sezon projelerinden "Daha 17" dizisinde rol alan Dilara Aksüyek yoğun geçen çekim takvimine kısa bir mola vererek soluğu tatil beldesinde aldı. Yaz sezonunun popüler rotalarından Bodrum'u tercih eden ünlü isim Gölköy bölgesinin gözde duraklarından Ondo Beach'te objektiflere takıldı. Ğnlü oyuncu gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sahilde vakit geçirdiği sırada çevredeki tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı oyuncu mütevazı ve samimi tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Genç Sevenlerini Kırmadı

Plajda dinlendiği sırada kendisini fark eden genç hayranlarının fotoğraf ricasını geri çevirmeyen oyuncu onlarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Beyaz renkli şık plaj kombinini tamamlayan keten pantolonu ve rahat hırkasıyla sahil tarzını yansıtan Aksüyek çocukların heyecanına ortak oldu. Sırayla poz veren ve çocuklarla yakından ilgilenen oyuncu fotoğraf çekimi tamamlanana kadar genç hayranlarının yanından ayrılmadı.

Daha 17 dizisinin sevilen oyuncusu Dilara Aksüyek, Bodrum Gölköy’ün gözde mekanlarından Ondo Beach’te objektiflere yansıdı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken başarılı oyuncu, kendisini görmek için gelen genç hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Sevenleriyle tek tek… pic.twitter.com/bCIkBtkckJ — gazetepaparazzi (@gazetepaparazzi) July 16, 2026

Takdir Topluyor

Kariyeri boyunca "İstanbullu Gelin", "Arıza" ve "Yürek Çıkmazı" gibi sevilen televizyon projelerinde üstlendiği rollerle adından söz ettiren Dilara Aksüyek canlandırdığı karakterlerdeki başarısıyla tanınıyor. Son dönemde ekranlarda yayınlanan "Daha 17" adlı yapımın kadrosunda yer alan başarılı aktris hem iş hayatındaki istikrarı hem özel yaşantısındaki duruşuyla takdir topluyor.