Serdar Ortaç’tan Şok Sözler: “Ömrüm, Ya 10-15 Yıl Kaldı Ya da Hiç”

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yaptığı son açıklama ile hayranlarını endişelendirdi. Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Ortaç, sağlığı ve psikolojisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Ömrüm Ya 10-15 Yıl Kaldı Ya da Hiç”

Zaman zaman hayatına dair karamsar açıklamalar yapan Ortaç, bu kez daha da umutsuz konuştu. “Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç… Zaten çoluk çocuk da yok,” sözleriyle sağlık durumunun kötüye gittiğini ve psikolojisinin zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Mirasını Çalışanlarına Bıraktı

Ünlü şarkıcı, mirasıyla ilgili aldığı kararları da paylaştı. “Fazla param yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten,” diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Hayranlarını Üzdü

Ortaç’ın bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Pek çok hayranı, sevilen sanatçıya moral mesajları göndererek yanında olduklarını belirtti. Ünlü şarkıcının sağlık durumu ve psikolojik süreci sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.