New York’ta Milyon Dolarlık Düğün! Trump’ın Eski Avukatı Alina Habba ile Turhan Mildon Evlendi!

Turhan Mildon ile Trump’ın eski avukatı Alina Habba New York’taki Waldorf Astoria’da evlendi. Görkemli düğünde dikkat çeken isimler ve detaylar vardı.

New York’ta Milyon Dolarlık Düğün! Trump’ın Eski Avukatı Alina Habba ile Turhan Mildon Evlendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 20:40

Çorum FK Asbaşkanı ve iş insanı Turhan Mildon ile ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Alina Habba New York’ta düzenlenen gösterişli bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin Waldorf Astoria’daki düğünü hem davetli listesi hem organizasyonun konuşulan maliyetiyle dikkat çekti.

Düğünün Adresi Waldorf Astoria Oldu

42 yaşındaki Alina Habba ile 29 yaşındaki Turhan Mildon’un düğünü New York’un ünlü Waldorf Astoria otelinin dördüncü katındaki balo salonunda gerçekleşti. Salon pembe ve beyaz kiraz çiçekleri ile yüzlerce kırmızı gülle süslendi.

Düğün hazırlıklarının yaklaşık üç ay sürdüğü ve çiftin organizasyon için Palm Beach merkezli iki düğün planlama ekibiyle çalıştığı aktarıldı.

Sadece Salon ve Çiçeklere Milyon Dolar

Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri de düğünün maliyeti oldu. Haberlerde yer alan etkinlik planlamacısı tahminine göre yalnızca salon kirası müzik ve çiçek düzenlemeleri yaklaşık 1 milyon dolara ulaşmış olabilir.

Bu rakamın otel odaları ve diğer alanlara ilişkin harcamaları kapsamadığı özellikle belirtiliyor. Yani düğünün toplam maliyetine ilişkin resmi olarak açıklanmış kesin bir rakam bulunmuyor.

Trump Düğüne Katılmadı

Alina Habba’nın geçmişte Trump’ın kişisel avukatlığını yapması nedeniyle gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Trump oldu. Ancak ABD Başkanı düğüne katılmadı.

Buna karşılık Trump yönetiminden Margo Martin FBI Direktörü Kash Patel ve Adalet Bakanı Todd Blanche gibi isimlerin yanı sıra eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson da davetliler arasında yer aldı.

“Bu Evliliğin Siyasi Amacı Yok”

Turhan Mildon Habba ile ortak bir büyükelçi arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını ve ilişkilerinin ardından evlilik kararı aldıklarını açıklamıştı. Mildon bu evliliğin herhangi bir siyasi amacı olmadığını da özellikle vurguladı. Mildon iş hayatının yanı sıra Çorum FK’daki asbaşkanlık görevini de sürdürüyor.

 

Benzer Haberler
Mustafa Sandal’dan Fon Soruşturması Sonrası İlk Açıklama! Mustafa Sandal’dan Fon Soruşturması Sonrası İlk Açıklama!
Bir Zamanlar Yeşilçam’ı Sallıyordu! Sevtap Parman’ın Son Hali Şaşırttı Bir Zamanlar Yeşilçam’ı Sallıyordu! Sevtap Parman’ın Son Hali Şaşırttı
Hadise Kendini Müziğe Kaptırdı! Milano’da Gece Uzadı Hadise Kendini Müziğe Kaptırdı! Milano’da Gece Uzadı
Çağla Şıkel Oğluyla Gurur Duydu! “İyi Ki Annenim” Çağla Şıkel Oğluyla Gurur Duydu! “İyi Ki Annenim”
Elite’in Yıldızı Arón Piper Hande Erçel’in Peşinde! Elite’in Yıldızı Arón Piper Hande Erçel’in Peşinde!
Sıla Sahneye Öyle Bir Çıktı ki! Kırmızı Kostümü Olay Oldu Sıla Sahneye Öyle Bir Çıktı ki! Kırmızı Kostümü Olay Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Kızları Su'ya Duygusal Veda: Londra Yolcusu!
  • 21-09-2026 17:02

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Kızları Su'ya Duygusal Veda: Londra Yolcusu!