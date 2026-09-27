Mustafa Sandal’dan Fon Soruşturması Sonrası İlk Açıklama!

İstanbul’da yürütülen fon soruşturması gündemdeki yerini korurken bu kez Mustafa Sandal cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Şarkıcının eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmesinin ardından mal varlıklarıyla ilgili de tedbir uygulanmıştı. Yaşananların ardından Mustafa Sandal sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

Melis Sütşurup Hakkında Yeni Karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında finans piyasalarındaki bazı işlemler mercek altına alındı. Soruşturma çerçevesinde Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken mal varlıklarının da dondurulmasına karar verildi.

Süreç devam ederken Melis Sütşurup ve babasının avukatı tarafından da konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Şimdi ise gözler Mustafa Sandal’ın ne söyleyeceğine çevrildi.

“Alnım Ak” Diyerek Açıklama Yaptı

Mustafa Sandal Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisiyle ilgili iddialara net bir şekilde yanıt verdi. Şarkıcı herhangi bir fon alma satma ya da bu tür bir organizasyonun içerisinde yer almadığını söyledi.

Sandal açıklamasında “Alnım ak!” diyerek sözlerine başladı. Ardından yıllardır müzikten kazanç sağladığını belirterek bu konudaki hassasiyetini de dile getirdi.

“32 Senedir Yalnızca Müzikten Gelir Elde Ediyorum”

Ünlü şarkıcı açıklamasında 32 yıldır sadece müzik kariyeri üzerinden gelir elde ettiğini özellikle vurguladı. Ayrıca eşi ve avukatının konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.

Sandal’ın paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken soruşturmanın nasıl ilerleyeceği de merak konusu oldu. Şu aşamada soruşturma kapsamında alınan tedbirlerin kesinleşmiş bir suç veya mahkûmiyet anlamına gelmediğini de belirtmek gerekiyor. Sürecin hukuki boyutu devam ediyor.