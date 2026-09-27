Hadise Kendini Müziğe Kaptırdı! Milano’da Gece Uzadı

Hadise Milano Moda Haftası için gittiği İtalya’da gece hayatındaki enerjisiyle de adından söz ettirdi. Gün boyunca moda dünyasının önemli etkinliklerini takip eden ünlü şarkıcı akşam olunca soluğu eğlencede aldı. Ünlü isimlerin bir araya geldiği gecede Hadise’nin keyfi bir hayli yerindeydi.

Defilelerden Sonra Gece Eğlencesine Geçti

Milano Moda Haftası kapsamında yoğun bir tempoya giren Hadise gününü defilelerde geçirdikten sonra gece için de hız kesmedi. Ünlü şarkıcı defilelerin ardından düzenlenen after party’ye katıldı.

Moda, müzik ve sinema dünyasından pek çok tanınmış ismin yer aldığı gecede Hadise de kalabalığın arasında dikkat çeken isimlerden biri oldu. Şıklığı kadar enerjisiyle de öne çıkan şarkıcı gecenin tadını doyasıya çıkardı.

Hadise Eğlencenin Dozunu Artırdı

Gecenin ilerleyen saatlerinde müzik iyice yükselince Hadise de kendini ritme bıraktı. Dans ederken zaman zaman tamamen müziğe kapılan şarkıcının keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Hadise’nin dans ettikçe enerjisini daha da yükseltmesi gecenin en hareketli anlarından birine dönüştü. Ünlü şarkıcı etrafındaki isimlerle eğlenirken bir yandan da müziğin tadını çıkardı.

Ünlü İsimlerle Aynı Gecede Buluştu

Milano’daki gecede Hadise’nin yanı sıra Jennifer Lopez ve Haifa Wehbe gibi dünyaca ünlü isimler de vardı. Böyle yıldızların aynı ortamda buluşması geceye ayrı bir hava katarken Hadise’nin eğlenceli görüntüleri de dikkat çekti.

Gündüz moda maratonu, gece ise bol bol müzik ve dans… Hadise’nin Milano macerası oldukça hareketli geçiyor gibi görünüyor.