Hadise Kendini Müziğe Kaptırdı! Milano’da Gece Uzadı

Hadise Milano Moda Haftası sonrası katıldığı after party’de müziğe kendini kaptırdı. Ünlü şarkıcının dans dolu anları gecenin en çok konuşulan görüntülerinden oldu.

Hadise Kendini Müziğe Kaptırdı! Milano’da Gece Uzadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 21:43

Hadise Milano Moda Haftası için gittiği İtalya’da gece hayatındaki enerjisiyle de adından söz ettirdi. Gün boyunca moda dünyasının önemli etkinliklerini takip eden ünlü şarkıcı akşam olunca soluğu eğlencede aldı. Ünlü isimlerin bir araya geldiği gecede Hadise’nin keyfi bir hayli yerindeydi.

Defilelerden Sonra Gece Eğlencesine Geçti

Milano Moda Haftası kapsamında yoğun bir tempoya giren Hadise gününü defilelerde geçirdikten sonra gece için de hız kesmedi. Ünlü şarkıcı defilelerin ardından düzenlenen after party’ye katıldı.

Moda, müzik ve sinema dünyasından pek çok tanınmış ismin yer aldığı gecede Hadise de kalabalığın arasında dikkat çeken isimlerden biri oldu. Şıklığı kadar enerjisiyle de öne çıkan şarkıcı gecenin tadını doyasıya çıkardı.

Hadise Eğlencenin Dozunu Artırdı

Gecenin ilerleyen saatlerinde müzik iyice yükselince Hadise de kendini ritme bıraktı. Dans ederken zaman zaman tamamen müziğe kapılan şarkıcının keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Hadise’nin dans ettikçe enerjisini daha da yükseltmesi gecenin en hareketli anlarından birine dönüştü. Ünlü şarkıcı etrafındaki isimlerle eğlenirken bir yandan da müziğin tadını çıkardı.

Ünlü İsimlerle Aynı Gecede Buluştu

Milano’daki gecede Hadise’nin yanı sıra Jennifer Lopez ve Haifa Wehbe gibi dünyaca ünlü isimler de vardı. Böyle yıldızların aynı ortamda buluşması geceye ayrı bir hava katarken Hadise’nin eğlenceli görüntüleri de dikkat çekti.

Gündüz moda maratonu, gece ise bol bol müzik ve dans… Hadise’nin Milano macerası oldukça hareketli geçiyor gibi görünüyor.

Benzer Haberler
Mustafa Sandal’dan Fon Soruşturması Sonrası İlk Açıklama! Mustafa Sandal’dan Fon Soruşturması Sonrası İlk Açıklama!
Bir Zamanlar Yeşilçam’ı Sallıyordu! Sevtap Parman’ın Son Hali Şaşırttı Bir Zamanlar Yeşilçam’ı Sallıyordu! Sevtap Parman’ın Son Hali Şaşırttı
New York’ta Milyon Dolarlık Düğün! Trump’ın Eski Avukatı Alina Habba ile Turhan Mildon Evlendi! New York’ta Milyon Dolarlık Düğün! Trump’ın Eski Avukatı Alina Habba ile Turhan Mildon Evlendi!
Çağla Şıkel Oğluyla Gurur Duydu! “İyi Ki Annenim” Çağla Şıkel Oğluyla Gurur Duydu! “İyi Ki Annenim”
Elite’in Yıldızı Arón Piper Hande Erçel’in Peşinde! Elite’in Yıldızı Arón Piper Hande Erçel’in Peşinde!
Sıla Sahneye Öyle Bir Çıktı ki! Kırmızı Kostümü Olay Oldu Sıla Sahneye Öyle Bir Çıktı ki! Kırmızı Kostümü Olay Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Kızları Su'ya Duygusal Veda: Londra Yolcusu!
  • 21-09-2026 17:02

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Kızları Su'ya Duygusal Veda: Londra Yolcusu!