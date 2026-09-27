Çağla Şıkel Oğluyla Gurur Duydu! “İyi Ki Annenim”

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel bu kez oğluyla yaşadığı gururu sosyal medyada paylaştı. Büyük oğlu Kuzey’in jetsurf yaparken sergilediği performansı paylaşan Şıkel oğlunun azmi ve çalışkanlığı karşısında ne kadar gururlandığını anlattı. Duygularını saklamayan ünlü isim yazdığı mesajla adeta oğluna sevgisini bir kez daha ilan etti.

Kuzey’in Jetsurf Performansı Dikkat Çekti

Çağla Şıkel’in büyük oğlu Kuzey Altuğ bir süredir ilgilendiği su sporlarındaki yeteneğiyle dikkat çekiyor. Özellikle jetsurf yaparken sergilediği performans annesinin de gurur kaynaklarından biri olmuş durumda.

Kuzey’in su üzerinde oldukça rahat hareket etmesi ve spora olan ilgisi dikkat çekerken bu başarının arkasında düzenli çalışma ve sabır olduğu da görülüyor. Şıkel de oğlunun bu yönünü yakından takip ediyor.

“Sabrına ve Çalışkanlığına Hayranım”

Oğlunun yeteneğinden çok çalışma azminden etkilenen Çağla Şıkel paylaşımında özellikle Kuzey’in sabrına ve özverisine vurgu yaptı. Ünlü sunucu oğluna seslenerek “Sabrına, özverine, çalışkanlığına hayranım… İyi ki senin annenim oğlum” ifadelerini kullandı.

Şıkel’in bu sözleri bir annenin çocuğunun başarısıyla duyduğu gururu ne kadar içten yaşadığını da ortaya koydu.

Paylaşımına Beğeni Yağdı

Çağla Şıkel’in oğluyla ilgili yaptığı paylaşım kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü. Kuzey’in spor tutkusunu destekleyen Şıkel’in duygusal mesajı da sosyal medyada beğeni topladı.

Şıkel çocuklarının hayatındaki gelişmeleri ve başarılarını zaman zaman takipçileriyle paylaşmasıyla biliniyor. Bu kez de Kuzey’in jetsurf performansını paylaşarak hem oğluna destek oldu hem yaşadığı annelik gururunu takipçileriyle paylaştı. Anlaşılan o ki Kuzey’in azmi annesini fazlasıyla gururlandırıyor.