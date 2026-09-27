Bir Zamanlar Yeşilçam’ı Sallıyordu! Sevtap Parman’ın Son Hali Şaşırttı

Bir dönem Yeşilçam denince akla gelen isimlerden biri olan Sevtap Parman yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 80’li yıllarda güzelliği ve cesur rolleriyle dikkat çeken Parman uzun zamandır kameralardan uzak bir hayat yaşıyor. Şimdilerde ise 65 yaşındaki oyuncunun bir bakım merkezinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Yeşilçam’da Fırtına Gibi Esmişti

Sevtap Parman’ın hikâyesi aslında modellikle başladı. 1981 yılında modellik yapmaya başlayan Parman kısa süre sonra sinemanın da dikkatini çekti. 1985 yılında “Hükmedenler Paramparça” filmiyle beyaz perdede boy gösteren oyuncunun kariyeri adeta hızlandı.

Parman kısa sürede dönemin ünlü jönleriyle kamera karşısına geçti. Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi isimlerle aynı projelerde yer aldı. 1985-1989 arasındaki dört yıllık dönemde tam 22 filmde oynayarak Yeşilçam’ın en tanınan yüzlerinden biri oldu.

Ekranlardan Yavaş Yavaş Uzaklaştı

90’lı yıllarda sinemanın eski hareketliliğini kaybetmesiyle birlikte Parman’ın kariyerinde de yeni bir dönem başladı. “Çiçek Taksi”, “Canısı”, “Marziye”, “Lise Defteri” ve “Kaybolan Yıllar” gibi televizyon yapımlarında rol alan oyuncu zamanla ekranlardan uzaklaştı.

2011 yılında oyunculuğu tamamen bırakan Parman bundan sonra daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti. Bir dönem geçimini sağlamak için dükkan işlettiği de basına yansıdı.

Bakımevinde Tedavisi Sürüyor

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Parman’ın annesinin vefatının ardından zor bir dönem geçirdiği ve daha sonra Alzheimer teşhisi konulduğu öğrenildi. Kız kardeşi tarafından özel bir bakım merkezine yerleştirilen oyuncunun burada tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.

Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri ise hayranlarını duygulandırdı. Bir zamanlar Yeşilçam’ın gözde isimlerinden olan Parman’ın bugünkü hali sosyal medyada da konuşuldu.