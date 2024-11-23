Serdar Ortaç’tan duygusal paylaşım: "Başımdan hiç bela eksik olmadı"

"Üniversiteyi Bitirip İngilizce Öğretmeni Olsaydım..."

54 yaşındaki Serdar Ortaç, gençlik yıllarına hitap ettiği paylaşımında, şöhretin hayatına olan etkilerinden bahsetti. Bilkent Üniversitesi’ni kazandığını ancak eğitimini tamamlamadan şarkıcılık kariyerine adım attığını hatırlatan Ortaç, şunları söyledi:



"Eğer üniversiteyi bitirip meslek sahibi olsaydım, şöhret olmasaydım başıma hiçbir şey gelmeyecekti. Ne kumarı bilecektim ne başka bir şey. Huzurlu bir evlilik yapar, çocuklarıma bakar, emekli olup Allah katına çıkardım."

"Kadere Bak, Beni Serdar Ortaç Yaptı"

Hayatının farklı bir yöne gitmesi durumunda bugünkü zorlukları yaşamayacağını ifade eden Ortaç, yaşadığı pişmanlıkları dile getirirken kaderine de teslimiyetini vurguladı:



"Ama kadere bak, beni Serdar Ortaç yaptı. Başım hiç beladan kurtulmadı. Bunların hepsi benim hatam tabi. Ama böyle yazılmış, Rabbim böyle karar vermiş. Öbür türlü 3000 tane şarkı da olmayacaktı."

"Hatalarımın Bedelini Ödedim"

Son dönemde yasadışı bahis operasyonları nedeniyle zor günler geçiren şarkıcı, geçmişe yönelik bu hesaplaşmasıyla hayranlarının dikkatini çekti. Ortaç, sigara ve alkolü bıraktığını hatırlatarak, geçmişteki hatalarının bedelini ödediğini de sözlerine ekledi.

Müzik Dünyasına Bıraktığı Miras

Her ne kadar zor zamanlar yaşasa da müzik dünyasında eşsiz bir iz bırakan Serdar Ortaç, üretkenliğiyle hala geniş bir hayran kitlesine sahip. Şöhretin zorluklarına rağmen müziğiyle milyonlara dokunmayı başaran ünlü sanatçı, samimi itiraflarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.