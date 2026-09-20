Ajda Pekkan’dan Bursa’da Büyük Jest! Tüm Geliri Bağışladı

Ajda Pekkan Bursa’daki konserinin tüm gelirini sokak hayvanlarının bakımı için HEPAD’a bağışladı. Gecede 10 hayvanın sahiplenilmesi de duygulandırdı.

Ajda Pekkan’dan Bursa’da Büyük Jest! Tüm Geliri Bağışladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2026 19:57

Süperstar Ajda Pekkan Bursa’daki konserinde sadece şarkılarıyla değil yaptığı anlamlı bağışla da gönülleri kazandı. Bursa Kültürpark Açık Hava Sahnesi’nde binlerce hayranının karşısına çıkan Pekkan konserin tüm gelirini sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla bağışladığını açıkladı.

Konser boyunca enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı sahneden yaptığı çağrıyla da dikkat çekti. Pekkan yardıma ve bakıma ihtiyaç duyan hayvanların unutulmaması gerektiğini söyledi.

HEPAD’ı Sahnesinde Ağırladı

Ajda Pekkan Bursa konserinde Her Eve Bir Pati Derneği’ni de sahnesinde ağırladı. Sokak hayvanları için çalışmalar yapan dernek gecenin önemli konuklarından biri oldu.

Pekkan konserden elde edilen tüm gelirin derneğe bağışlanacağını duyurdu. Bu gelir yardıma muhtaç hayvanların bakımında kullanılacak. Ünlü sanatçının bu kararı konser alanındaki hayranlarından da büyük alkış aldı.

“Her Alkış Bir Canlının Hayatına Dokunacak”

Sahne üzerinden hayranlarına seslenen Ajda Pekkan gecenin sadece müzikten ibaret olmadığını vurguladı.

Ünlü sanatçı “Bu gece her alkış, bizim burada paylaştığımız her an, bir canlının hayatına dokunacak. Sevgiye, ilgiye ve yardıma ihtiyacı olan dostlarımızı unutmamak hepimizin elinde” sözleriyle herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet etti. Bu sözler üzerine salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Bir Kişi 10 Canı Sahiplendi

Gecenin en duygusal anlarından biri ise yuva arayan hayvanlarla ilgili yaşandı. Bir kişinin tam 10 canın tamamını sahiplenmesi Ajda Pekkan’ı da oldukça duygulandırdı.

Bursa konseri böylece hem müzik hem dayanışma açısından özel bir geceye dönüştü. Binlerce kişinin katıldığı gecede Ajda Pekkan sahneden verdiği mesajla sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına bir kez daha dikkat çekti.

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