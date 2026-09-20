Asena Trabzon’u Salladı! Horon Performansı Olay Oldu

Ünlü dansçı Asena Karadeniz turunda bu kez Trabzon’a gitti. Tonya’yı ziyaret eden Asena bölgenin havasına kendini kaptırınca ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı. Yöresel kıyafetleri giyip yaylada kamera karşısına geçen ünlü isim kemençe sesini duyunca da kendini horona bıraktı.

Sivri Tepesi’ne çıkan Asena burada hem bölgenin manzarasının keyfini çıkardı hem yöresel kültüre ayak uydurdu. Horon oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü dansçının neşeli halleri kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Yöresel Kıyafetleriyle Kamera Karşısına Geçti

Trabzon’un Tonya ilçesinde bulunan Sivri Tepesi’ne çıkan Asena bölgeye özgü yöresel kıyafetleri tercih etti. Renkli kostümüyle objektif karşısına geçen ünlü isim paylaşımında Karadeniz ruhunu sonuna kadar yaşadığını gösterdi.

Asena’nın özellikle yöresel kıyafetlerle verdiği pozlar takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ancak paylaşımın asıl dikkat çeken kısmı kemençe eşliğinde horon teptiği anlar oldu.

“Burada Horon Oynanmaz, Horon Yaşanur”

Kemençenin sesini duyar duymaz horona katılan Asena yaylada doyasıya eğlendi. O anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ünlü dansçı paylaşımına “Sivri’nun tepesine çıktuk da öyle seyir mi edeceğiz! Horon neymiş Tonya’da Sivri’nun tepesinde bir görün bakalum. Burda horon oynanmaz horon yaşanur!” notunu düştü. Karadeniz şivesiyle yaptığı bu paylaşım da en az horon görüntüleri kadar ilgi çekti.

Paylaşımına Beğeni ve Yorum Yağdı

Asena’nın yöresel kıyafetleriyle horon teptiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri ünlü dansçının enerjisine ve bölgeye uyumuna çok sayıda yorum yaptı.

Binlerce beğeni alan paylaşım Asena’nın Karadeniz turundan geriye kalan en renkli anlardan biri oldu. Ünlü ismin Trabzon’da kültürün içine bu kadar hızlı karışması da sosyal medyada yüzleri güldürdü.