Mehmet Ali Erbil’den Bomba Babalık Açıklaması!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil katıldığı bir programda bu kez kariyerinden çok çocuklarıyla olan ilişkisi hakkında konuştu. Geçmişine dair samimi bir değerlendirme yapan Erbil özellikle çocuklarının küçük olduğu dönemlerde yoğun çalıştığını söyledi.

Yıllar boyunca ekranlarda olan ve yoğun bir tempoda çalışan Erbil o dönemde çocuklarına ne kadar zaman ayırabildiğini bugün düşündüğünü dile getirdi. Sözleriyle geçmişe dönüp kendi babalığını da sorguladığını açıkça ifade etti.

“Elimden Geldiğince İyi Bir Baba Olmaya Çalıştım”

Çocuklarıyla ilişkisi hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi. Ancak çalışma hayatının yoğunluğu nedeniyle çocuklarının küçük olduğu dönemde onlarla yeterince vakit geçirip geçirmediğinden emin olmadığını da samimi bir şekilde anlattı.

Erbil “Elimden geldiğince iyi bir baba olmaya çalıştım ama bütün çocuklarımın küçüklüklerinde çalıştım. Onlara ne kadar zaman ayırdım, tam bilemiyorum” sözleriyle o yıllara dair duygularını paylaştı.

Bu sözler ünlü şovmenin babalık konusunda geçmişini değerlendirdiğini ve çocuklarıyla geçirdiği zamanın önemini bugün daha farklı düşündüğünü gösterdi.

Çocuklarıyla İletişimi Güçlü

Geçmişte yoğun çalışmış olmasına rağmen Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla arasındaki iletişimin iyi olduğunu da özellikle vurguladı. Yani çalışma temposunun yoğun olması bugün çocuklarıyla kurduğu ilişkinin kötü olduğu anlamına gelmiyor.

Erbil’in açıklamalarında dikkat çeken noktalardan biri de çocuklarıyla olan bağını koruduğunu söylemesi oldu. Ünlü şovmen yıllar içinde değişen hayat şartlarına rağmen çocuklarıyla iletişiminin güçlü olduğunu ifade etti.

Geçmişine Duygusal Bir Bakış

Mehmet Ali Erbil’in bu açıklamaları ekran önündeki renkli ve esprili kimliğinin yanında daha farklı bir yönünü de gösterdi. Çocuklarının küçük olduğu yıllarda yoğun çalışan Erbil bugün dönüp baktığında onlara ayırdığı zamanı yeniden değerlendiriyor.

Ünlü şovmenin sözleri özellikle çalışan anne ve babaların yaşadığı zaman yetiştirme konusundaki benzer duyguları da akıllara getirdi.