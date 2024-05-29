Serdar Ortaç’tan duygusal açıklama: ‘Her şeyimi kaybettim, evim yansa bakmam’

Son dönemde yaptığı TikTok yayınlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sahneye alkollü çıkmasıyla gündeme gelmişti. Ortaç, bu olayın ardından yaptığı son canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, "Her şeyimi kaybettim, evim yansa bakmam" diyerek iç dünyasındaki çalkantıları ve yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı. Ortaç'ın bu samimi ve duygusal açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranlarından destek mesajları yağdı.

Serdar Ortaç’ın yaşadığı bu zor süreç, ünlü sanatçının hayranları ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.



İşte Serdar Ortaç'ın o açıklamaları: