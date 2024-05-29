Serdar Ortaç’tan duygusal açıklama: ‘Her şeyimi kaybettim, evim yansa bakmam’

Son dönemde yaptığı TikTok yayınlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sahneye alkollü çıkmasıyla gündem olmuştu. Ortaç, yaptığı son canlı yayında ‘Her şeyimi kaybettim, evim yansa bakmam’ dedi.

Serdar Ortaç’tan duygusal açıklama: ‘Her şeyimi kaybettim, evim yansa bakmam’
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2024 11:35

Son dönemde yaptığı TikTok yayınlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sahneye alkollü çıkmasıyla gündeme gelmişti. Ortaç, bu olayın ardından yaptığı son canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, "Her şeyimi kaybettim, evim yansa bakmam" diyerek iç dünyasındaki çalkantıları ve yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı. Ortaç'ın bu samimi ve duygusal açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranlarından destek mesajları yağdı.

Serdar Ortaç’ın yaşadığı bu zor süreç, ünlü sanatçının hayranları ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

İşte Serdar Ortaç'ın o açıklamaları: