Serdar Ortaç'tan "Az Çalışmak İstiyorum" Diyen Teoman'a Tavsiye

Ünlü popçu Serdar Ortaç, daha önce yaptığı bir açıklamada "Az çalışıp az yorulmak istiyorum" sözleriyle magazin gündemine oturan rockçı meslektaşı Teoman'a esprili bir tavsiyede bulundu.

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek Teoman'ın 'Tabiatım Böyle' şarkısına düet yapan iki sanatçının neşeli sohbetleri dikkat çekti.

Ortaç: "Çalışmamak da Kötü"

Sahne temposunun yoğunluğundan bahseden Serdar Ortaç, Teoman'ın "az çalışma" isteğine karşı çıkarak kendi tecrübesini paylaştı:

"Benim her hafta konserim var. O yüzden keşke çalışmasam. Ama çalışmamak da kötü evde evde boş boş ne yapacaksın?"

Teoman'dan Cevap: "Her Gün Spor Yapıyorum"

Serdar Ortaç, bunun üzerine Teoman'a fazla oturmaması için "Çok oturma dolaş" tavsiyesinde bulundu. Ünlü rockçı ise bu tavsiyeye anında yanıt vererek aslında hareketli bir yaşam sürdüğünü belirtti:

"Ben her gün spor yapıyorum. Sürekli dışarıdayım."

Müzik dünyasının iki farklı kutbunu temsil eden sanatçıların bu neşeli diyaloğu, sosyal medyada ilgi gördü.