Serdar Ortaç'ın TikTok isyanı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı. Ortaç, bu karara "Sanki suç işlemişim gibi" diyerek tepki gösterdi.

Serdar Ortaç'ın TikTok isyanı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2024 14:12

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde TikTok hesabında gerçekleştirdiği canlı yayınlarla adından sıkça söz ettiriyordu. Ancak, Ortaç'ın TikTok hesabının kapatıldığı haberi hayranlarını şaşırttı.

Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Ortaç, "TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını da duyuran Ortaç, "35 sene içen adam bir gecede bırakır mı ya... İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23'üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim alkolü bıraktım" şeklinde konuştu.

Ortaç'ın hayranlarından gelen bir öneriye ise ilginç bir yanıt verdiği görüldü. Bir hayranının maddi zorlukları aşması için emlak işi yapması önerisine, Ortaç'ın "Emlak işi ben yapamam. Kafam basar mı benim bir şey alıp satmaya. ‘Bilsem ki’yi yazan adam, mal satabilir mi?" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Serdar Ortaç'ın TikTok hesabının kapatılması ve alkol ile sigara kullanmayı bırakması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü şarkıcının aldığı bu kararlara destek verirken, gelişmeler merakla takip ediliyor.

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