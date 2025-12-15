Serdar Ortaç'a Avrupa'da rekor ilgi



Hem neşeli hem de duygusal eserlerine repertuvarında yer veren sanatçı, izleyicilerine duygu dolu anlar yaşatırken, hareketli şarkılarıyla salonu coşturdu. Sevenlerini kimi zaman ağlatan kimi zaman oynatan Serdar Ortaç, sahnedeki enerjisiyle büyük beğeni topladı.



İKİ GECE ÜST ÜSTE ZİRVEDE!



Avrupa turnesinin ikinci gecesinde Almanya Bochum'da sahne alan Serdar Ortaç, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde yine binlerce hayranıyla buluştu. Yoğun ilgi gören gecede sanatçı, güçlü sahne performansı, samimi sohbetleri ve esprileriyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.



Konser boyunca sık sık dakikalarca ayakta alkışlanan Serdar Ortaç, gurbetçi sevenleriyle hasret giderdi. "Bilsem ki, Nolur Gitme, Poşet, İki Deli" gibi birbirinden hit şarkılarını seslendiren sanatçı gece boyunca sevenlerini dansa ve eğlenceye doyurdu. Ortaç Avrupa’daki hayranlarına teşekkür ederek yeni konserler için müjde verdi.