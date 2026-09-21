Taşacak Bu Deniz Kadrosuna Üç Güçlü İsim Birden Dahil Oldu!

Karadeniz'in nefes kesen doğasında ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizi Taşacak Bu Deniz yeni sezonda kadrosuna katılan iddialı isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı yapımın oyuncu kadrosuna güçlü oyunculuğuyla tanınan Ayla Baki (Emriye) enerjisiyle dikkat çeken Buse Sinem İren (Huriye) ve genç kuşağın yetenekli ismi Ali Önsöz (Cengiz Volkov) dahil oldu.

Yeni sezonda Karadeniz'de tüm dengelerin tepetaklak olacağı sinyalini veren yapım; Koçari ve Furtuna ailelerinin hayatına girecek bu üç yeni karakterle birlikte büyük hesaplaşmalara ev sahipliği yapacak. Yirmi yıl aradan sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni nihayet bir aile olmanın huzurunu aramaya çalışırken yuvalarını ve aşklarını korumak için çetin bir savaş vermek zorunda kalacaklar.

Emriye'nin Büyük Öfkesi

Dizide Emriye Varoğlu karakterine hayat verecek olan Ayla Baki; Adil Koçari'nin hem halası hem de süt annesi olarak izleyici karşısına çıkacak. Yıllar önce Koçari'den ayrılıp yaylaya yerleşen sözünün üstüne söz söylenmesi imkansız, otoriter ve son derece güçlü bir Karadeniz kadını olan Emriye köyüne adeta bir fırtına gibi dönecek.

Yanında yalnızca öfkesini değil Adil'in üzerindeki büyük manevi gücünü de getiren Emriye'ye göre Adil'in affedilemeyecek tek bir büyük suçu bulunmaktadır: Kendi kanına sırt dönüp Şerif Furtuna'nın eski karısıyla evlenmek! Adil'i evladından ayırmayan ona inatla sahip çıkan Emriye şimdi ellerini sıvayarak Adil'i Esme'den ayırmak için kolları sıvayacak.

Tatlı Dilli Tehlike Huriye ve Şerif'in Yeni Kozu Cengiz Volkov

Buse Sinem İren'in canlandıracağı Huriye Varoğlu ise Emriye ile birlikte Koçari konağına gelen ilk bakışta kimsenin başına bela olarak görmeyeceği türden sinsi ve tatlı dilli bir tehlikeyi simgeliyor. Cana yakınlığı ve pratik zekasıyla girdiği her evde kısa sürede kendini sevdiren Huriye; mutfağın yerini bulmaktan çayı demlemeye kadar her işe koşan sevimli bir köylü kızı gibi görünse de oldukça hesapçı ve gözü açıktır. Hayatın ona öğrettiği kuralla hareket eden Huriye'nin gözünü diktiği en büyük fırsatın adı ise doğrudan Adil Koçari'dir.

Diğer yandan Furtunalarla akraba olmaya hazırlanan Timur Volkov'un oğlu Cengiz Volkov, Ali Önsöz'ün hayat verdiği karakter olarak hikayeye bambaşka bir soluk getirecek. Babasının aksine kaba kuvvete veya silaha başvurmayan Cengiz Moskova'da doğup büyümüş oligark çocuklarıyla Londra'da okumuş dört dil bilen global bir genç avukattır. İnsanları okumaktaki olağanüstü yeteneği sayesinde bir hukuk metnindeki açığı da bir insanın zayıflığını da kusursuz şekilde yakalayabilen Cengiz bu şeytan tüyü ve neşeli tavırlarıyla karşısındakileri fark ettirmeden alt edecek. Şerif'in arkasında durarak Esme ve Adil'e kök söktürmeye gelen Cengiz'i Karadeniz'de tek bir büyük sürpriz beklemektedir: Annesinin memleketi ve hayatında ilk kez ne satın alabildiği ne de kolayca çözebildiği Eleni! Emriye'nin dinmeyen öfkesi Huriye'nin kurnaz oyunları ve Cengiz Volkov'un zekasıyla Taşacak Bu Deniz de artık hiçbir aile hiçbir aşk ve hiçbir toprak parçası güvende olmayacak.