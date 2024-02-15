Serdar Ortaç, Tarkan'dan özür diledi! 'Alkollüydüm hatırlamıyorum'

Serdar Ortaç, dün gece İstinye'deki evinden çıkarken kameralara yakalandı. Sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği bir yayında Tarkan'a hakaret eden şarkıcı, konu hakkında soruları yanıtladı.

"O anı hatırlamıyorum, oldukça sarhoştum. Ayrıca ilaç da kullanıyorum. Alkolle birleşince durum kötüleşmiş. İntihar ettiğimi hatırlamıyorum! Zaten sosyal medya hesabım kapatıldı, TikTok'ta kalıcı olarak. "

Ünlü şarkıcı, "Herkes 'Ne yaptın?' diyor. Detayları izlemek istemiyorum. Özür dilerim, bu konuda. Hiçbir şey hatırlamıyorum" diyerek konuştu.