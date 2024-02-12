Serdar Ortaç, Survivor’la tanınan Çağla Taşdelen’e TikTok'ta böyle yürüdü: 'Benden iyisi mi var?'

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Survivor'dan adını duyuran Çağla Taşdelen'in TikTok yayınında gerçekleştirdikleri sohbet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yayında yapılan konuşmaların ardından "Serdar Ortaç, Çağla'ya yürüyor" şeklinde yorumlar yapılırken, ikilinin samimi sohbeti dikkatleri üzerine çekti.

Serdar Ortaç ve Çağla Taşdelen'in TikTok üzerinden gerçekleştirdikleri yayında, ikili arasındaki samimi diyaloglar izleyicilerin ilgisini çekti. Özellikle Serdar Ortaç'ın, Çağla Taşdelen'e yönelik yaptığı esprili ve şaşırtıcı açıklamalar, sosyal medyada geniş bir şekilde konuşuldu.

Ortaç'ın, Taşdelen'e "Benden iyisini mi bulacaksın?" şeklinde yönelttiği soru, özellikle dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Bu sorunun ardından yapılan yorumlar ve izleyicilerin tepkileri, ikilinin TikTok yayınına olan ilgiyi artırdı.



