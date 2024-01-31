Serdar Ortaç pişman oldu: 'Olmaması gereken bir şeydi'

Serdar Ortaç, Tiktok'ta yaptığı paylaşımdan pişman oldu ve "Olmaması gereken bir şeydi" dedi. İşte olayın detayları....

Serdar Ortaç pişman oldu: 'Olmaması gereken bir şeydi'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-01-2024 11:12

Serdar Ortaç, önceki gün Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen ödül törenine katıldı. Ünlü popçu, 'En İyi Erkek Sanatçı' ödülünü alarak üniversite öğrencilerine teşekkür etti ve "Beni unutmadığınız için minnettarım" dedi.

Ödül töreninde konuşan Serdar Ortaç, kazandığı ödülün kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Hayatım boyunca eğitim benim için önemli oldu. Öğrenmek, gerçekten harika bir deneyim" ifadesini kullandı.

Serdar Ortaç, Tiktok hesabında gündeme gelen bir paylaşımının sorulması üzerine, "Bir gün moralim bozuktu. Konser sonrası biraz da alkol aldım. Kendi kendime bağırıp çağırdım. Olmaması gereken bir şeydi. Artık daha dikkatliyim" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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