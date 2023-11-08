Serdar Ortaç mal varlığını açıkladı! Vasiyetini yazdı mı? İlginç sözler

Ünlü popçu Serdar Ortaç, son dönemde sık sık sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayınlarla dikkat çekiyor. Mehmet Ali Erbil ile buluştuğunda, Serdar Ortaç, mal varlığına dair konuştu.

Ortaç, "15 milyon TL'lik borcumu ödedim ve şükürler olsun ki sıfırladım. Şimdi kendi işime odaklanma zamanı geldi. İnşallah bu sefer parayı tutmayı başarabilirim." ifadeleriyle gündeme geldi. Ayrıca, öldükten sonra mal varlığını çalışanlarına bırakacağı iddiasını yeniden dile getirdi.

Şarkıcı, "Çocukları ya da ailesi yok. Bu nedenle mal varlığını çalışanlarına bırakacağım. Zaten bir evim var, onu da onlar arasında paylaşacaklar." dedi.

Serdar Ortaç'ın vasiyetiyle ilgili sorulara ise, "Ben yazdım ve verdim. Onlar halledecekler. Ama şimdilik ölmeyeyim, hemen bu konuyu düşünmeyelim..." şeklinde yanıt verdi.

EVİNİN DEĞERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Serdar Ortaç'ın, kumar borçları nedeniyle son mal varlığını satmayı düşündüğü iddia edilmişti. İstinye'de bulunan ve boğaz manzarasına sahip olan evi, 750 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilmişti. Ev, 8 oda, 4 salon, 4 banyo, teras, balkon ve özel kamera sistemi gibi özelliklere sahipti. Ev, peyzaj düzenlemesi de bulunuyordu ve 4.9 milyon dolar değerinde olduğu söyleniyordu.