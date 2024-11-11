Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahise teşvik soruşturması kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerine teşvik iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de dahil olduğu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınırken, Serdar Ortaç’ın henüz bulunamadığı ve arandığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ünlü isimlerin yasa dışı bahis reklamlarına teşvikte bulunduğu iddiaları incelenirken, gözaltına alınan isimlerin ifadeleri doğrultusunda sürecin devam edeceği belirtildi.