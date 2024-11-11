Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahisten gözaltı kararı verildi.

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'e gözaltı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2024 10:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahise teşvik soruşturması kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerine teşvik iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de dahil olduğu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınırken, Serdar Ortaç’ın henüz bulunamadığı ve arandığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ünlü isimlerin yasa dışı bahis reklamlarına teşvikte bulunduğu iddiaları incelenirken, gözaltına alınan isimlerin ifadeleri doğrultusunda sürecin devam edeceği belirtildi.

Benzer Haberler
Fenerbahçeli Samet Akaydın ve oyuncu Hazal Çağlar’dan sürpriz aşk! Fenerbahçeli Samet Akaydın ve oyuncu Hazal Çağlar’dan sürpriz aşk!
Mehmet Ali Erbil: 'Tutuklandım' Mehmet Ali Erbil: 'Tutuklandım'
Mine Tugay’dan cesur paylaşım! Yağmur altında havuza girdi Mine Tugay’dan cesur paylaşım! Yağmur altında havuza girdi
Devrim Özkan ve Lucas Torreira’dan aşk dolu anlar! Öpmelere doyamadı! Devrim Özkan ve Lucas Torreira’dan aşk dolu anlar! Öpmelere doyamadı!
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den ayrılık iddialarına romantik yanıt! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den ayrılık iddialarına romantik yanıt!
Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz'den itiraf: 'Oğlum inşallah ilerde buna üzülmez' Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz'den itiraf: 'Oğlum inşallah ilerde buna üzülmez'
ÇOK OKUNANLAR
İlk ve Son ekibi yeni sezonu birlikte kutladı
  • 06-11-2024 18:14

İlk ve Son ekibi yeni sezonu birlikte kutladı

Ankaralı Turgut'un ölüm iddialarına kızı yanıt verdi:
  • 06-11-2024 10:30

Ankaralı Turgut'un ölüm iddialarına kızı yanıt verdi: "Babam hayatta!"

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’den aşk dolu paylaşım!
  • 08-11-2024 17:48

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’den aşk dolu paylaşım!

Demet Akalın sahne tarzıyla büyüledi!
  • 09-11-2024 14:35

Demet Akalın sahne tarzıyla büyüledi!

Celil Nalçakan, “Sustalı Ceylan” dizisi ile ekranlara dönüyor!
  • 07-11-2024 19:01

Celil Nalçakan, “Sustalı Ceylan” dizisi ile ekranlara dönüyor!