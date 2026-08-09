Serdar Ortaç İçini Döktü! “İşin, Gücün Kalmayacak”

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, yaş ilerledikçe para ve çalışma gücünün önemini anlattı. “Annen bile bir yere kadar bakar” sözleri dikkat çekti.

Serdar Ortaç İçini Döktü! “İşin, Gücün Kalmayacak”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 13:09

Serdar Ortaç sağlık durumu ve geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla yine gündeme geldi. 2014 yılından bu yana MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı yaş ilerledikçe insanın hem maddi hem de fiziksel olarak daha çok desteğe ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Ortaç’ın bu sırada söylediği “Annen bile bir yere kadar bakar” sözleri ise oldukça dikkat çekti. Ünlü şarkıcı özellikle ilerleyen yaşlarda çalışmanın ve maddi gücün önemini daha iyi anladığını dile getirdi.

“Sana Kim Bakacak?”

Son dönemde sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman zor günler geçiren Ortaç hayatın ilerleyen dönemlerine dair düşüncelerini oldukça açık bir şekilde paylaştı.

Ünlü şarkıcı “Para 40’ından sonra lazım, gençken değil. İşin kalmayacak, gücün kalmayacak. Sana kim bakacak? Paran bakar. Annen bile bir bakar, iki bakar, artık ‘bittim’ der” diyerek kendi penceresinden yaşadıklarını anlattı.

Bu sözler Ortaç’ın geleceğe dair endişelerini de gözler önüne serdi.

Sahneleri Bırakmaya Niyeti Yok

Müzik kariyerinde 31 yılı geride bırakan Serdar Ortaç adına düzenlenen özel gecede de sahne hayatıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Emekli olup olmayacağı sorulan sanatçı şimdilik böyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Ortaç, konser teklifleri gelmeye devam ettiği sürece sahnede kalacağını belirterek “Konser teklifi gelmezse ancak emekli olurum” dedi.

Yani sevenleri Serdar Ortaç’ı bir süre daha sahnelerde görmeye devam edecek.

MS ile Mücadelesini Sürdürüyor

Serdar Ortaç uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde rutin kontroller nedeniyle hastaneye gittiği ve bu nedenle bir konsere katılamadığı ortaya çıkmıştı. Ancak sanatçı durumun korkulacak bir şey olmadığını söylemişti.

Daha önce yaptığı bir canlı yayında ise şarkılarının kendisinden sonra da yaşamasını istediğini anlatmış ve sevenlerinden eserlerine sahip çıkmalarını istemişti.

Ortaç’ın sağlık sorunlarına rağmen müziğe devam etme isteği kariyerine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

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