O Sadece Güzel Değil: Fahriye Evcen'in Derinliğinin Sebebi Buymuş!

Fahriye Evcen denince ilk akla gelenler çoğu zaman güzelliği, zarif duruşu ve dönem yapımlarındaki etkileyici görüntüsü oluyor. Oysa oyuncunun kamera arkasında çok daha az konuşulan bir yönü var. Almanya'da sosyoloji eğitimiyle başlayan akademik serüveni, Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümüne kadar uzandı.

Evcen, ekran kariyerinin en hareketli yıllarında ağır bir ders programını setlerle birlikte yürüttü; sözlü tarih çalışmaları yaptı ve tarih dizilerindeki yanlışları eleştirecek kadar alanın içine girdi.

Önce Sosyoloji Okumaya Başladı



Solingen'de büyüyen Fahriye Evcen, Düsseldorf'taki Heinrich Heine Üniversitesinde sosyoloji eğitimine başladı. Türkiye'ye yaptığı bir ziyaret sırasında televizyon programında keşfedilmesi, hayatının yönünü değiştirdi. Gelen dizi tekliflerinin ardından okuluna ara verdi ve annesiyle İstanbul'a taşındı.

Asla Unutma ve Hasret dizilerinin ardından Yaprak Dökümü'ndeki Necla rolü geldi. Evcen kısa sürede Türkiye'nin en tanınan genç oyuncularından birine dönüşse de yarım kalan eğitimini zihninden çıkaramadı.

Beş yıllık aranın ardından yeniden öğrenci olmaya karar verdi. Dört ay boyunca sınavlara hazırlandı ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümüne girdi. Sosyolojiyi tamamlamayı düşündüğünü ancak gerekli transkripti alamadığını anlatan Evcen, sonradan seçtiği tarih bölümü için "gerçekten efsane" ifadesini kullanmıştı.

Set Aralarında Ders Kitaplarına Koştu





O dönemde hem başrol oyuncusu hem üniversite öğrencisiydi. Tarih eğitiminin yoğun okuma gerektirdiğini söyleyen Evcen, yalnızca derste anlatılanlarla sınavları geçmenin mümkün olmadığını açıkça anlatmıştı. Bir dönemde aldığı ders sayısını yoğunluk nedeniyle yediden beşe düşürmek zorunda kaldığı bile oldu.

Derslerinden biri için Yeşilçam'ın deneyimli görüntü yönetmeni Çetin Tunca'yla röportaj yaparak sözlü tarih projesi hazırladı. Çekimlerde kendi sahnesini beklediği anlarda ders çalışan oyuncu, bütün bu tempoyu tamamlayarak 2014'te Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

Üniversite onun için yalnızca ödevler ve sınavlardan oluşmuyordu. Ders dinlemeyi "meditasyon" gibi gördüğünü, kampüste vakit geçirmenin kendisine nefes aldırdığını söylemişti.

Tarih Dizilerine Bir İzleyici Gibi Bakmıyordu





Evcen'in eğitimi, kamera karşısındaki işlere bakışını da etkiledi. Tarihî dizilerin kurmaca olduğunu kabul etmekle birlikte gerçeklerden fazla uzaklaşılmasını doğru bulmadığını söyledi. İzleyicilerin ekranda gördüklerini tarihsel bilgi sanabileceğine dikkat çekerek tarihi öğrenmenin yolunun kitaplardan geçtiğini vurguladı.

Kariyerindeki ilginç tesadüflerden biri de bu noktada ortaya çıktı. Yaprak Dökümü ve Çalıkuşu gibi iki Reşat Nuri Güntekin uyarlamasında başrol oynadı. Üstelik Feride'yi canlandırdığı dönemde tarih eğitimini sürdürüyordu. Evcen, Çalıkuşu romanını henüz 12 yaşındayken okuduğunu ve hikâyeden çok etkilendiğini de anlatmıştı.

Yıllar sonra Alparslan: Büyük Selçuklu dizisindeki Akça Hatun rolüyle başka bir döneme geçti. Projenin tanıtımında Türk tarihine duyduğu sevgiden söz eden oyuncu, tarihî bir karakterin dünyasını yaşamanın her oyuncuya nasip olmayacağını söyledi.

Tarih Ona "Kök Salmışlık" Hissi Verdi





Fahriye Evcen yakın tarihli bir röportajında okuduğu bölümün kendisinde bıraktığı izi oldukça açık anlattı. Osmanlı tarihine yoğunlaşmasının içinde yaşadığı kültürün derinlerine inmesini sağladığını, bu birikimin kendisine köklülük ve hayata karşı sağlamlık hissi verdiğini belirtti. Kendisini de yeni şeyler öğrenmeye âşık, meraklı bir "kaşif" olarak tanımladı.

Dolayısıyla dönem dizilerindeki vakur tavrının sırrını doğrudan diplomasına bağlamak fazla iddialı olabilir. Yine de yıllarca tarih okumuş, geçmişin nasıl anlatılması gerektiği üzerine düşünmüş bir oyuncunun karakterlerine başka bir gözle yaklaşması hiç şaşırtıcı değil. Fahriye Evcen'in çok konuşulan güzelliğinin ardında, set aralarında kitaplara gömülerek tamamladığı ciddi bir akademik yolculuk da bulunuyor.

