Nagihan Karadere'den Olay Yaratacak Survivor İtirafı: "Erkeklerin Çorabını Yıkıyorlar!"

Nagihan Karadere'den Survivor kadın yarışmacılarına sert tepki! "Erkeklerin çorabını yıkıyorlar, Yunanlarla flörtleşiyorlar" diyen Karadere'nin olay açıklamaları haberimizde.

Nagihan Karadere'den Olay Yaratacak Survivor İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2026 12:06

Survivor tarihinin en hırslı ve iz bırakan kadın yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere katıldığı bir programda yarışma süresince yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendine has tarzı ve dobra söylemleriyle tanınan eski milli atlet Survivor adasındaki bazı kadın yarışmacıların stratejilerini sert bir dille eleştirerek magazin gündemini sallayan ifadelere imza attı.

Kadınlar Erkeklerin Gölgesinde Kalıyor

Survivor'da sergilediği performansla her dönem adından söz ettiren Nagihan Karadere bazı kadın yarışmacıların kendi ayakları üzerinde durmak yerine erkek yarışmacıların arkasına sığındıklarını iddia etti. Kadınların kendi potansiyellerine güvenmediklerini savunan ünlü isim "Survivor'da bazı kadınlar kendilerine güvenmedikleri için erkeklerin gölgesinde kalarak bir adım öteye gitmeye çalışıyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Türkiye'de Erkek Mi Kalmadı?

Açıklamalarının devamında eleştirilerinin dozunu daha da artıran Karadere adadaki yaşam mücadeleleri ve kurulan yakınlaşmalar üzerinden dikkat çeken iddialarda bulundu. Kadın yarışmacıların bir üst tura geçebilmek adına taviz verdiklerini öne süren başarılı sporcu şu ifadeleri kullandı:

"Erkeklerin çorabını, çamaşırını yıkıyorlar. Yunan yarışmacılarla flörtleşiyorlar. Türkiye'de erkek mi kalmadı?"

Karadere'nin bu sert ve polemik yaratacak sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Survivor takipçilerini ve magazin dünyasını ikiye böldü. Bir kesim Nagihan'ın sözlerini haklı bulurken bir kesim ise eleştirilerin dozunun fazla olduğunu savundu.

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