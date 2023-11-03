Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! 'O günlere gittim, setteki o anı hatırladım'

Ekrandan uzak kaldığı 10 yılın ardından Nişantaşı'nda iş görüşmesine gelen İlknur Soydaş, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti ve yeni menajerlik şirketiyle anlaştığını açıkladı. Soydaş, yakın gelecekte setlere geri dönmeyi umut ettiğini belirterek yeni bir heyecan yaşadığını ifade etti.

Soydaş'ın da rol aldığı Serdar Ortaç'ın 1994 tarihli 'Karabiberim' şarkısının klibinde yer aldığı zeytin sahnesine Gülşen ve Edis'in seslendirdiği 'Sor' şarkısının klibinde gönderme yapılmıştı. Bu anların kendisine sorulması üzerine, "Çok beğendim. Ben karabiberdim, Gülşen de sarı biber olmuş. Çok yakıştırdım. Güzel olmuş. O klibi görünce eski günler aklıma geldi. O günlere gittim, setteki o anı hatırladım" şeklinde konuştu.