Serdar Ortaç: Evlilik akıl hastası işi!

Serdar Ortaç, önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda müzikseverlerle buluştu. Programına dansçıları eşliğinde çıkan ünlü popçu, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen konuklarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ortaç'ın, dansçılarıyla olan şovu da beğeni topladı.



"ÇOK PİŞMAN OLDUM"

Evli çiftlere sahneden sık sık takılan şarkıcı, “Ben evliliği beceremedim, siz de beceremeyin istiyorum. Şaka bir yana sevdiklerinize çok sinirlenmeyin, ani kararlar vermeyin sonra çok pişman olursunuz. Örnek var burada; bakın ben çok pişman oldum, evliliğimi yürütemedim” diyerek kendisiyle ile ilgili öz eleştiri yaptı.



"EVLENMEYİN!"

Yeni evlenecekler çiftlere "Evlenmeyin, evlenince herşey çok değişiyor" diyerek seslenen 52 yaşındaki sanatçı, “Evlilik akıl hastası işi” sözleriyle dikkat çekti.