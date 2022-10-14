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Gecce Magazin Haberleri

Serdar Ortaç: Evlilik akıl hastası işi!

İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan, meslektaşı Seçil Gür'le birlikteliği Haziran 2021'de sona eren Serdar Ortaç, son dönemde 'nafaka' ve 'borç' haberleriyle konuşuluyordu. Pop müziğin başarılı ismi, Ataşehir konserinde kendisini dinlemeye gelen sevenlerine evlilik tavsiyeleri verirken, bir kez daha açıklamalarıyla magazin gündemine geldi.

Serdar Ortaç: Evlilik akıl hastası işi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2022 10:31

Serdar Ortaç, önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda müzikseverlerle buluştu. Programına dansçıları eşliğinde çıkan ünlü popçu, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen konuklarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ortaç'ın, dansçılarıyla olan şovu da beğeni topladı.
 

"ÇOK PİŞMAN OLDUM"

Evli çiftlere sahneden sık sık takılan şarkıcı, “Ben evliliği beceremedim, siz de beceremeyin istiyorum. Şaka bir yana sevdiklerinize çok sinirlenmeyin, ani kararlar vermeyin sonra çok pişman olursunuz. Örnek var burada; bakın ben çok pişman oldum, evliliğimi yürütemedim” diyerek kendisiyle ile ilgili öz eleştiri yaptı.
 

"EVLENMEYİN!"

Yeni evlenecekler çiftlere "Evlenmeyin, evlenince herşey çok değişiyor" diyerek seslenen 52 yaşındaki sanatçı, “Evlilik akıl hastası işi” sözleriyle dikkat çekti.

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